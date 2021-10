Matías Cox se refirió al retraso del pago de remuneraciones a asesores de la Convención Constitucional

Matías Cox, secretario ejecutivo de la Convención Constitucional (CC), se refirió al retraso del pago de las remuneraciones a los asesores de los convencionales constituyentes, afirmando que están conscientes del trabajo de las personas que han brindado apoyo a los convencionales.

“Estamos preocupados y ocupados en darles una solución pronta para que estos puedan contar con la remuneración que les corresponde“, dijo Cox.

“Sin perjuicio de eso, como Secretaría Administrativa hemos encontrado injusto el trato que se ha dado a la Secretaría Administrativa, ya que el no pago durante este tiempo, no tiene que ver con gestiones que correspondan a nuestra Unidad“, aseguró. En la misma línea, sostuvo que “la Convención Constitucional aprobó el 12 de agosto su reglamento y ese reglamento implicaba la creación del Comité Externo que administra las asignaciones, contrata a los asesores, carga los documentos y solicita el pago”.

Cox recalcó que “nuestro rol es apoyar al comité en la formalización de las contrataciones que nos solicitan y luego hacer los pagos respectivos. La solicitud de pago se inició en el mes de octubre, por tanto, estamos trabajando de manera pronta y eficiente para darle solución”.

El secretario ejecutivo detalló que “el primer pago ya se encuentra realizado y, entre mañana y el viernes se les pagará a 196 asesores. Respecto a los asesores a los cuales no podamos completar el pago, serán remunerados la próxima semana para poder dar solución a este tema”.

El personero planteó que “la Convención Constitucional en su reglamento fijó que las asignaciones partían en el mes de agosto. La Secretaría Administrativa no administra las asignaciones, sino que, presta el apoyo financiero para realizar los pagos. Entonces, el pago o no pago del mes de julio no es una decisión de la Secretaría que dirijo”.

En este sentido, indicó que “el reglamento aprobado por la CC no se condecía con el presupuesto aprobado inicialmente por el Congreso. De hecho, lo dijo el vicepresidente Bassa en su oportunidad”.

“Por tanto, el Ejecutivo, en conjunto con la Mesa, hizo una negociación a efectos de poder proveer los recursos necesarios. Esa negociación terminó el 3 de octubre y, a partir de esa fecha, ya contamos con los recursos suficientes para poder pagar a los asesores hasta diciembre y poder hacer los pagos de manutención y de gastos operacionales para que los convencionales puedan desarrollar bien su labor”, sentenció Cox.

Agencia Uno.