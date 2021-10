Senador Kenneth Pugh hizo un llamado a la unidad en medio de los descuelgues de Chile Podemos Más

Tras los dichos del candidato presidencial Sebastián Sichel, donde solicitó que los partidos le den “libertad de acción” a sus parlamentarios y militantes, el senador independiente Kenneth Pugh aseguró que “lo importante es que no se produzca una fractura en la coalición”.

El parlamentario agregó que el peligro está en que “los votos que tiene Sebastián Sichel no estén disponibles y se puedan ir a cualquier otra candidatura, entonces aquí viene el tema de lo racional antes de lo pasional, nosotros tenemos que enfrentar un adversario que es gigantesco, que tiene unas ideas que no nos gustan y por eso hay que enfrentarlos unidos y si no estamos unidos tenemos un gran problema”, tras ser entrevistado en el programa “Conectados” de Agricultura.

“Espero que los votos de Sebastián Sichel se mantengan, sigan siendo de él y que pueda aportar esos votos a una coalición importante en segunda vuelta, ese es el primer mensaje. Por lo tanto, ojalá que incluso pueda repuntar y tener más votos, y que veamos cómo la sumatoria total de nuestro sector pueda superar al otro”, manifestó el senador ante el eventual apoyo de más militantes del pacto al candidato del Partido Republicano.

El legislador enfatizó en que “los sectores de izquierda están más divididos que nosotros, tienen más problemas de fondo que nuestro sector y eso no hay que obviarlo, ellos tienen problemas tremendos. Lo mismo ha señalado Yasna Provoste cuando decía que el partido Comunista tenía un rol pequeño en el gobierno anterior, pero ahora el PC va a tener un rol gigantesco, o sea, eso es para ellos un gran diferenciador y no es lo que ocurre en nuestro sector donde son problemas de interpretación”.

Finalmente, expresó lo siguiente: “Confío en que Sebastián se mantenga, crezca en sus votos y que esté disponible para crear una coalición amplia, grande y que sea capaz de derrotar a un adversario que está más dividido de lo que estamos nosotros (…) Entonces cuidemos el lenguaje, tengamos prudencia en la forma en la que nos expresemos y con un poco de paciencia yo creo que podemos armar una base electoral fuerte, porque lo que las personas quieren son soluciones concretas y no problemas, no quieren populismo”.