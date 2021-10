Mario Desbordes: Sichel y Kast “no son socios, están compitiendo”

El expresidenciable de RN Mario Desbordes desdramatizó que Sebastián Sichel se diferencie de José Antonio Kast y critique a su programa de gobierno, pese a que algunos, como la UDI, piden que haya un pacto de reciprocidad de apoyo para la segunda vuelta.

“La enorme mayoría de Chile Podemos Más apoya a Sebastián Sichel, por supuesto es más noticioso y es normal, aquellos parlamentarios que estaban con Sichel y ahora están apoyando a José Antonio Kast, que son bastante menos”, dijo en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

En cuanto a su baja en las encuestas, el exministro de Defensa dijo que “a la Cadem no le creo nada, pero las otras encuestas también han mostrado una baja, en el apoyo de Sichel y, por lo tanto, lo que él tiene que hace es reforzar estas tres semanas por revertir eso”.

“En esa línea, lo que tiene que plantear es lo que está haciendo ahora: contrastar los programas de gobierno de Sebastián Sichel y los demás candidatos, incluyendo, J. A. Kast. Esto no es contra de J. A. Kast. Kast decidió no ir a la primaria nuestra, no quiso someterse a primaria, dijo ‘yo no pertenezco a esta coalición’, me voy directo a a la elección final del año. En su derecho está, y no hay problema. En ese contexto, están compitiendo, no son dos socios. Entre competidores en campaña, lo normal y lo que corresponde es que uno diga ‘este señor propone tal cosa, que a mi me parece mal, yo propongo esta otra cosa que me parece bien, elija usted ciudadano"”, dijo.

E insistió: “No son lo mismo. No estoy de acuerdo para nada con lo que está planteando la secretaria general de la UDI de que se anuncie ahora un pacto de reciprocidad de segunda vuelta, porque eso es darle la idea a la gente que da lo mismo votar por cualquiera de los dos. No da lo mismo, no son lo mismo. Soy muy distinto los programas de gobierno”.

“Yo apoyo a Sebastián Sichel no porque haya ganado la primaria, esa es una razón, lo apoyo porque creo que tiene el mejor programa de gobierno, lo apoyo porque es el candidato que nos garantiza mejor gobernabilidad si sale electo y que tiene capacidad para gobernar y además porque creo que es mucho más competitivo que J. A. Kast frente a Gabriel Boric en una segunda vuelta”, señaló el expresidente de RN.

Consultado por las críticas desde los partidos, especialmente la que hizo el secretario general de RN, Diego Schalper, quien llamó a cambiar el tono, Desbordes dijo que “lo que tenemos que hacer ahora, si ha habido problemas de coordinación solucionémoslo. Si el partido no se ha sentido considerado, siéntense con Sebastián y vean cómo quieren verse considerados”.

“Hoy día el candidato presidencial decide cuál es su equipo. Yo ofrecí ayuda el día uno, me dijeron ‘mira, Mario, el diseño los excandidatos no están en el comando, pero nos puede ayudar entregando el mensaje’. Feliz, donde el candidato me necesite tienes que estar a disposición“, dijo Desbordes.