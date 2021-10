Sichel: “Yo no tengo por qué firmar en blanco un cheque para alguien que tiene un programa distinto”

El candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, no quiso adelantar por quién votaría en una segunda vuelta presidencial, si es que no llegara al balotaje. Eso sí, si es que él pasara, aseguró que no le pediría el apoyo a José Antonio Kast.

En conversación con “Contigo en La Mañana” de Chilevisión, el exministro de Desarrollo Social dijo sobre el líder del Partido Republicano que “lo más legítimo cuando uno representa proyectos distintos en una campaña es poder cuestionarle los temas programáticos”.

Esto lo dijo refiriéndose a la exigencia que hizo la UDI con el candidato que pase a segunda vuelta, apoye al otro. “Tengo diferencias muy profundas con Boric y Provoste. Pero es increíble que en una campaña alguien diga ‘mira, no nos critiquemos, porque lo importante está al otro lado’ (…) Yo no quiero retroceder 30 años en libertades que hemos ganado”, declaró, según recogió La Tercera.

“Yo no tengo por qué, si no soy parte del mismo pacto político, si tengo un programa de gobierno distinto, firmar hoy en blanco un cheque para alguien que tiene un programa distinto. Eso vale para Kast, Artés o para cualquiera”, aseguró el expresidente del Banco Estado.

Consultado por si le pediría apoyo Kast en una segunda vuelta, respondió: “No. Esa es la respuesta concreta”. “Creo que esa forma vieja de endosar apoyos por partidos, yo nunca hubiera ganado una primaria. Lo que creo que al final del día quiero representar a gente que votó por él por la necesidad de orden, seguridad y control de la violencia. Yo no creo en esos pactos políticos. Quiero gobernar invitando a los electores de él”, agregó.

Añdió que “si él lo quiere dar (el apoyo), sí, pero yo no voy a pedírselo”.