Yasna Provoste emplaza a Gabriel Boric: “Nosotros no conocemos el programa de Apruebo Dignidad”

La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, criticó al aspirante a La Moneda de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, por no presentar su programa, a 24 días de las elecciones.

Tras ser invitada por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la abanderada declaró que “nosotros no conocemos el programa de Apruebo Dignidad”.

En este sentido, aseguró que asistió a la reunión “para dar a conocer cuáles son nuestras propuestas, nosotros hemos trabajado con mucha rigurosidad y seriedad pensando en los problemas que hoy día enfrenta nuestro país y cómo proponemos soluciones a aquello“.

“Yo no puedo actuar sobre lo que no he visto -insisto- porque el programa no está disponible a diferencia del nuestro que está en nuestras páginas, está en nuestras plataformas, hemos hecho además una actividad pública para poder darlo a conocer a la ciudadanía y lo hemos hecho durante esta semana, durante estos días es conversar con distintos actores y actrices que son fundamentales en este proceso”, complementó Provoste.

Bajo este contexto, la candidata a la presidencia nombró algunas de las reuniones que ha sostenido con distintos gremios en la última semana, aclarando que lo ha realizado en base a propuestas que “están escritas” y no solo a “declaraciones”.

“Hemos conversado con el Colegio Médico sobre propuestas que están escritas en nuestro programa, hemos hablado con el Colegio de Profesores respecto de nuestra propuesta que está escrita en nuestro programa. Cuando decimos que vamos a pagar la deuda histórica no es declarativo, eso está allí y está costeado además en nuestro programa desde el punto de vista del financiamiento”, puntualizó.

Finalmente, indicó que “hoy, cuando llegamos a la conversación con la Confederación de la Producción y del Comercio, es para hablar de aquellos temas que están formalmente insertos en nuestro programa. A nosotros nos parece que eso es lo serio y lo responsable a 24 días que nos separan de las elecciones”.