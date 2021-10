Vocero Bellolio: “No es una acusación constitucional contra el Presidente Piñera, es una acusación electoral”

A las 15:00 horas de este viernes está fijada la sesión de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, y que tendrá la participación del abogado del Mandatario, Jorge Gálvez.

El vocero de gobierno, Jaime Bellolio, adelantó que el defensor “va a demostrar absolutamente que esta es una acusación, infundada, falsa, mañosa que se hace simplemente por las elecciones. No es una acusación constitucional, es una acusación electoral”.

Añadió que “tiene una cantidad de errores adentro, en que ni siquiera a veces citan ciertos pasajes. Es decir, los copiaron de otras partes y no lo citan”.

Teniendo como centro la supuesta intervención de Piñera en la venta de la minera Dominga, el ministro dijo que el en libelo “no se hacen cargo de una cuestión que es fundamental, en que las acusaciones constitucionales contra los presidentes se pueden presentar por su administración y estamos hablando de temas que son hace 10 ó 11 años. El plazo máximo para haberlo hecho era septiembre del 2014, pero por supuesto eso no les importa”.

En ese sentido, agregó que el abogado “va a demostrar que el Presidente no tenía ningún tipo de participación entre privados, que su familia no tenía nada que ver en poner las condiciones y sobre todo el lugar de la venta, de que es absolutamente falso que no se hayan pagado lo impuestos correspondientes, tal como lo dijo el actual director del SII y el anterior del gobierno pasado, y que obviamente todo esto de funda en una simple falsedad”.

“Lo que uno ve es que aquí hay un grupo de parlamentarios que lo que intentan hacer es una zancadilla a la democracia, es manchar las elecciones que vienen ahora” y que “al mismo tiempo que impedirle a los chilenos hacerle un traspaso democrático, republicano, el 11 de marzo del 2022”, afirmó Bellolio.