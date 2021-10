Sichel por apoyo de Ena Von Baer a Kast : “Yo no voy a hablar más de las volteretas”

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se refirió este sábado al apoyo de la senadora Ena Von Baer (UDI) al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Sichel afirmó en conversación con CNN Chile: “Lo dije el martes, yo no voy a hablar más de las volteretas, de aquellos que se dan vueltas todo el día, por las encuestas del día”.

“Nosotros no estamos aquí para hacer política y responder a quien se da vuelta para no sé qué lado porque cree que le conviene”, complementó el ex-ministro de Estado.

El abanderado planteó: “Nosotros estamos acá para trabajar por Puente Alto, Pumahue, Pencahue, Putre, para entender a un chileno que sufre todos los días y lo que quiere saber, no es quién se dio vuelta este día, esa es la declaración de libertad de acción que hicimos el martes”

“Lo que quiere saber es porqué cresta no hablamos nunca más de sus problemas, porqué no discutimos sobre el cambio climático, porqué no discutimos en serio sobre las diferencias que tengo con el programa de Gabriel Boric”, agregó.

Sichel aseguró: “Yo no espero que nadie haga lo que es correcto, como me enseñó mi abuelo, respetar la palabra, apoyar al candidato que ganó en las primarias. Todos que se sientan libres de estar donde quieren estar”.

“Pero también les pido un favor a ellos, que dejemos de hablar de eso, que hablemos más de cómo vamos a tener un mejor gobierno, de cómo evitamos la polarización, cómo podemos evitar lo que puede pasar en marzo”, añadió.

En esta línea, sostuvo: “En marzo podemos estar en una sociedad quebrada, en que gobierna una extrema izquierda o una extrema derecha y nunca más se ponen de acuerdo”.

“Donde los que creen en la violencia pueden gobernar o aquellos que creen que temas fundamentales para nosotros, como el medio ambiente, el respeto a las distintas orientaciones sexuales, la tolerancia del otro, la posibilidad de construir acuerdos son esenciales”, indicó.

Finalmente, Sichel pidió: “No estén todo el día dándose vueltas en el sistema, no a la UDI, a las personas que están pensando distinto, que transparenten rápido, porque van a evitar una gran discusión”.

Agencia Uno.