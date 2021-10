Van Rysselberghe: “Si la elección fuese hoy día, yo creo que voto por Kast, pero Sichel tiene dos semanas para conquistar a las personas como yo”

La ex timonel de la UDI y ahora candidata al Senado por la Región de Ñuble Jacqueline Van Rysselberghe hizo un guiño a la candidatura de José Antonio Kast luego de haber “un antes y un después” con las declaraciones del candidato de Chile Podemos Más Sebastián Sichel.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, la senadora lanzó que “si la elección fuese hoy día, yo creo que voto por Kast, pero Sichel tiene dos semanas para conquistar a las personas como yo que siempre lo hemos mirado con cariño”.

Sin embargo, lamentó las declaraciones del abanderado oficialista quien pidió a los partidos de la coalición declarar la “libertad de acción para aquellos que prefieren volver a la antigua derecha. No voy a aceptar el chantaje de aquellos que quieren que me transforme en algo que no soy”. Esto, en el marco de los descuelgues a su candidatura.

La parlamentaria aseveró que esto le “hizo mucho ruido” porque “nuestros adversarios no están entre nosotros, están al frente, en la izquierda y, por lo tanto, esta situación donde no se hablaba de las diferencias de programa con (Gabriel) Boric, sino de los dos candidatos de centro derecha, la verdad es que a mi me dejó marcando ocupado. Creo que no corresponde”.

A su juicio, llegó un punto que marca la diferencia y es el “no comprometer el apoyo recíproco para la segunda vuelta”, rescata Emol.

En ese sentido, reconoció que el candidato de la UDI era Joaquín Lavín, pero ante su derrota y el triunfo de Sichel en la primaria “lo que corresponde es aprobarlo, pero los compromisos tienen que ser recíprocos y a nosotros no nos da lo mismo que haya libertad de acción para que se pueda votar y pueda ganar un candidato de izquierda”.

“Que mi representante hoy día, a quien se supone estoy apoyando, le de lo mismo que pueda ganar la presidencia de Chile un candidato de izquierda, la verdad es que para mí, marca un antes y un después”, puntualizó. Tras ello, dijo que “si Sichel no hubiese hecho eso, de verdad no se me habría generado ninguna duda en torno en que hay que cumplir el compromiso de la primaria, pero creo que los compromisos son bilaterales”.

Van Rysselberghe volvió a decir que “él (Sichel) tiene que conquistarnos” y que la elección en primera vuelta no la gana solo la derecha, pero “tampoco la gana el centro solo”.

“Tiene que darse cuenta que los adversarios están al frente, tiene que dejar de pelear con los partidos. Nosotros somos sus aliados, nos va a necesitar para gobernar si pasa a primera vuelta y quiere ganar la segunda. Necesita del despliegue territorial de quienes hoy día somos candidatos para que lo podamos ayudar a llegar a cada rincón de Chile, pero eso hoy día no lo está haciendo, no está convocando”, criticó.

La legisladora además alabó al abanderado del Partido Republicano, señalando que “él está convocando, no está peleando. Sichel no va a poder ganar ni va a convocar y está perdiendo votos que tenía, fruto de que equivoca al enemigo”.

“Kast ha tenido la habilidad de instalarse en lo que la gente más quiere qué es el orden. El problema de Sichel es que se ha instalado en las peleas políticas”, añadió.

Van Rysselberghe sentenció que a “los electores nuestros no es que les guste Kast, porque probablemente la mayoría de los electores nuestros estaban inicialmente con Sichel. Lo que los electores quieren es que no llegue la izquierda al gobierno”.