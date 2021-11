Cadem: José Antonio Kast mantiene ventaja de 5 puntos sobre Gabriel Boric

La última encuesta Cadem-Plaza Pública reveló que José Antonio Kast consolida su venta sobre Gabriel Boric, a tres semanas de que se realicen las elecciones presidenciales del 21 de noviembre.

El sondeo reveló que el candidato del Partido Republicano tiene un 24% de las preferencias presidenciales, mientras que el abanderado de Apruebo Dignidad un 19%.

En tercer lugar se mantiene la senadora Yasna Provoste con 11% (-1pto), seguida de Sebastián Sichel con 8% (+1pto) y Franco Parisi (7%, +1pto).

Más atrás siguen el abanderado del PRO, Marco Enríquez Ominami (4%, -1pto) y Eduardo Artés (1%). Por su parte, el 26% no sabe, no responde o no votaría.

Por otra parte, un 30% (-3pts) cree que Boric será el próximo Presidente de Chile, mismo porcentaje que marca ahora Kast (30%, +4pts).

En la misma línea, un 14% (+1pto) piensa que será Provoste la próxima mandataria y 6% menciona a Sichel, empatando con Parisi (6%).

A su vez, un 65% declara que tiene su decisión tomada y que no la cambiará, mientras que el 18% tiene su decisión tomada pero con dudas, el 14% decidirá definitivamente después del último debate y 3% el mismo día de la elección.

Finalmente, en la quinta y última semana de octubre, 17% aprueba y 79% desaprueba la gestión del Presidente Piñera, el peor mes desde mayo. En este contexto, 14 de los 19 ministros con más de 40% de conocimiento sufrieron caídas estadísticamente significativas.

Agencia Uno.