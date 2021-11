ME-O: “Gabriel Boric ya llegó tarde para enfrentar a Kast, presentar un programa de Gobierno ahora no es aceptable”

El candidato presidencial del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, emplazó este lunes al diputado Gabriel Boric, por presentar a tres semanas de las elecciones su programa de Gobierno.

“Gabriel Boric ya llegó tarde para enfrentar a Kast, presentar un programa de Gobierno ahora, no es aceptable, demuestra nuevamente lo que dije: no está preparado para enfrentar a Kast”, afirmó.

En la misma línea, planteó que “no puede presentar un programa de Gobierno a 21 días de las elecciones, faltan tres semanas, eso no es serio diputado Boric, eso es vieja política. Se demoró porque sabe que va a quedar claro que en sus equipos, también están los extremos”.

ME-O agregó que “ no quiero a Kast porque lo encuentro un extremista radical de derecha, me preocupa, lo encuentro extremista y fanático, pero también quiero decir que Jadue, a ratos, también tiene algo de extremista, entonces, necesitamos cosas muy fuertes, muy radicales, pero el problema que tiene el diputado Boric es que sabe que no tiene cómo gobernar porque tiene contradicciones internas que hacen que prefiera no opinar”.

En la misma línea, Enríquez-Ominami aseguró que “no sirve de nada subirse a los árboles para esconderse de miedo a enfrentar a Kast, hay que ir de frente porque Kast es cosa seria, las encuestas de Sebastián Piñera -la Cadem, por ejemplo, lo dice-, pero también veo en la calle cómo está fuerte Kast”.

“Vengo llegando de Magallanes, de Puerto Montt, de Chiloé, he recorrido diez regiones en tres semanas, y me nombran a Kast porque ven a un Boric poco preparado, un poco asustado y –razonablemente- nadie sabía hasta esta hora, qué piensa y cuál es su programa de gobierno. Ese fue el triunfo de la vieja Concertación, de nunca decir bien qué pensaban”, aseveró.

El abanderado señaló que “no quiero más estallidos sociales, para eso necesitamos propuestas concretas, cuánta plata, a qué hora, cuál es la prioridad y cuál es el centro del cambio, porque los extremos no sirven”.

“Aquí estamos entre los dos extremos que no funcionan: el de Kast que es la extrema derecha radical conservadora, y el de Boric, en el cual una parte del partido comunista ha dicho públicamente que tenían como idea, eliminar a las pymes si no eran capaces de pagar sueldos dignos, o sea, partían por decapitar a las pymes. Yo quiero abrir pymes, todo lo contrario, ahí tengo una diferencia con Daniel Jadue que, a mi juicio, es el motor del programa de Gobierno del diputado Boric”, sentenció.