Comités del Senado no llegan a acuerdo para definir fecha de votación del cuarto retiro

Los comités del Senado no llegaron a un acuerdo para definir la la fecha de votación del proyecto que busca un cuarto retiro de fondos previsionales.

Así lo dio a conocer la presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón, quien informó que mañana miércoles 3 de noviembre la Mesa realizará una nueva propuesta para votar la iniciativa.

“Tuvimos una larga reunión de comités, no se ha logrado construir acuerdo sobre los temas pendientes y mañana como mesa vamos a hacer una propuesta en reunión de comités para la votación de la próxima semana, vamos a proponer como mesa la votación del cuarto retiro el día martes“, comunicó Rincón.

De esta manera, si se logra un acuerdo entre los comités, la Sala podría discutir y votar la propuesta. Si se obtienen los 26 votos necesarios, los parlamentarios discutirán el proyecto en particular. No obstante, si no se alcanza el quórum definido, será despachado a una comisión mixta.