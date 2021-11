Javier Macaya y respaldo en segunda vuelta: “La gente tendrá que juzgar porqué le cuesta tanto a Sebastián Sichel una cuestión que en la candidatura de J. A Kast se hizo el día uno”

Para el presidente de la UDI, Javier Macaya, más importante que la primera vuelta presidencial del 21 de noviembre, son las elecciones parlamentarias. Algo que, según afirmó, su sector y su presidenciable han dejado de lado.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura dijo que “a nuestro sector, a nuestra candidatura presidencial probablemente también, se le ha olvidado de manera relevante que lo que se juega, más que la presidencial el 21 de noviembre, es la elección parlamentaria“.

“Es un hecho, que en la últimas elecciones así ha sido, es que vamos a tener segunda vuelta. Y parlamentarizar la primera vuelta era una decisión súper importante para el propio comando presidencial de Sebastián Sichel. Nosotros creemos que la elección más importante ese 21 es la parlamentaria“, afirmó.

En ese sentido, y por la baja de Sichel en las encuestas, dijo que “hay responsabilidades compartidas que uno tiene que asumir, y yo creo que la más importante es no haber defendido la importancia que tiene la parlamentaria en la primera vuelta, entendiendo que va haber segunda vuelta. No se puede buscar la excusa en los partidos políticos por una estrategia que además le corresponde al primerísimo orden al comando presidencial”.

En cuanto al apoyo de parlamentarios de Chile Vamos a la candidatura de José Antonio Kast, Macaya dijo que “yo creo que la libertad de acción que el propio Sebastián Sichel que decretó hace algunos días atrás fue el empujón final que necesitaron algunos parlamentarios que están haciendo esto, que algún minuto habíamos denominado vitrineo, haber mirado, porque obviamente la candidatura de J. A. Kast había estado despegando en las encuestas. A mí no me gusta, y lo digo derechamente. Fuimos críticos de esta decisión de decretar libertad de acción, fue el impulso final que algunos necesitaron o vieron en esto la oportunidad de salirse de la candidatura oficialista”.

Consultado por el respaldo en la segunda vuelta entre Sichel y Kast, y que la misma directiva de la UDI exigió, sostuvo que “quedarse pegado en este emplazamiento tiene poco sentido y es artificial, porque es evidente… nadie podría suponer que algún militante de la UDI va ir con Boric en segunda vuelta”.

Añadió que “nadie es dueño de los votos, pero te puedo asegurar que electores de la UDI no van estar con Gabriel Boric. La gente que tradicionalmente vota por nuestro sector, por la centroderecha, y muy probablemente quienes voten por Sebastián Sichel en primera vuelta no van a irse por Gabriel Boric en segunda vuelta”

También se le preguntó si Sichel debería expresar su apoyo a Kast en una eventual segunda vuelta, y respondió que “la gente tendrá que juzgar porqué le cuesta tanto que el candidato presidencial de nuestro sector, que yo estoy respaldando y vamos a respaldar sin ninguna ambigüedad hasta el 21 de noviembre, una cuestión que en la candidatura de J. A Kast se hizo el día uno. Eso es una reflexión que yo no comparto, a mí me hubiese gustado encontrar este apoyo. A mí me parece que es artificial, por lo evidente”, concluyó.

Revisa la entrevista completa a continuación: