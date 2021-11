Katherine Martorell: “Yo no estoy dispuesta a enfrentar un país con un programa de gobierno donde tenemos una diferencia tan grande”

Las encuestas continúan mostrando la baja del candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, ya que el sondeo de Pulso Cuidadano reveló que el abanderado oficialista cayó al quinto puesto, siendo superado por la senadora Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) y Franco Parisi.

En ese sentido, la vocera del comando de Sichel, Katherine Martorell, señaló que es “supér raro lo que está pasando, todos sabemos que la mayoría de las encuestas no le ‘achuntan‘“, pero agrega que “no significa que no afecte”, porque “ve cosas que uno no ve”. Entonces, para enfrentar esto, respondió que la mejor forma es “en la calle”.

“Las encuestas lamentablemente generan movimiento aguja, yo creo que lo que hoy día está pasando con candidatos, con este desangre, también está muy relacionado con los números de las encuestas. Probablemente si Sebastián Sichel no tuviera esos números o no tuviéramos encuesta no habría desangre”, complemento Martorell en “La Mañana Interactiva” de radio Agricultura.

Entonces, la exsubsecretaria de Prevención del Delito cree que las encuestas tienen la posibilidad de “mover la opinión pública, generar cambios en las campañas o en las reacciones es súper complejo”.

Finalmente, comenta que “nos hemos dedicado mucho a responder respecto a las encuestas y a lo que ha generado, más que poder hablarles a las personas del programa”.

¿Existe posibilidad de apoyar a José Antonio Kast?

Martorell se refirió sobre un eventual apoyo a José Antonio Kast si este pasa a segunda vuelta el próximo 21 de noviembre o si podría haber algún acuerdo previo entre los candidatos ante la posibilidad que uno de los dos esté en el balotaje.

En esa línea, dijo que tiene la “absoluta convicción del lugar donde estoy y de la campaña en la que estoy trabajando”, además, manifestó que llegar a acuerdos previos “significa renunciar a los programas“. Ante esto, enfatizó que hay diferencias programáticas entre las dos candidaturas.

Es por ello, que recalcó que “yo no estoy dispuesta, lo digo como Katherine Martorell -más allá de las decisiones que pueda tomar Sebastián Sichel-, a enfrentar a un país con un programa de gobierno donde tenemos una diferencia tan grande como la importancia del Ministerio de la Mujer, como la importancia del cambio climático”.

“Creo que hacer política ficción de lo que puede pasar en la segunda vuelta, tampoco es necesario, tampoco creo que Kast debiese renunciar a su programa”, añadió

Finalmente, en el espacio radial que conduce Cristina González afirmó “en una segunda vuelta no voto ni por Yasna Provoste, ni por Gabriel Boric“.

Ve aquí la entrevista completa a Katherine Martorell en “La Mañana Interactiva”: