Sichel por programas de gobierno de Boric y Kast: “Van a provocar un caos en nuestra capacidad de entendernos en el mediano plazo”

Cinco de los siete candidatos presidenciales participaron en el Foro “Las Pymes y el Futuro de Chile”, cuyo evento fue organizado por Foro de Emprendimiento Ciudadano (FECI), el Instituto de la Pequeña Empresa y la Economía Social (IPEES) y la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech).

Al finalizar el encuentro el abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se refirió al programa de gobierno de Gabriel Boric, representante de Apruebo Dignidad, como también al de José Antonio Kast, catalogando sus ejes de gobernabilidad como “bonitos de lejos“.

Recordemos que Boric presentó este lunes su programa de gobierno, desde la comuna de Ñuñoa, a menos de 20 días de las elecciones presidenciales que se desarrollarán el próximo 21 de noviembre.

En esa línea, Sichel dijo que el documento del candidato de Apruebo Dignidad “llegó tarde” y que a tan poco tiempo de los comicios “debería darnos vergüenza democrática“, además, manifestó que “me encantaría haber tenido más días para leer el programa para estos debates, no solo yo, sino para los ciudadanos informados”.

También, añadió que “tenemos un problema en general con los programas, se ven bonitos de lejos; el de Gabriel Boric y también el de José Antonio Kast“.

En ese sentido, detalló que no cuadran los programas porque a “una Pyme le dice que va a subir la cotización a 18 y va a pagar a tener que pagar un sueldo mínimo de 500 lucas y yo diría que cualquier emprendedor en Chile o Pyme diría que eso no me da y se llena de creación de empresas estatales”.

Con respecto a los ejes del candidato del Partido Republicano dijo que los “números no cuadran”. “Si queremos tener más carabineros en Chile para brindar seguridad, si queremos tener una policía especializada en tráfico, ¿cómo vamos a decir que vamos a reducir un 20% los impuestos en un país pobre?“, indicó.

Finalmente, apuntó que los dos programas de gobierno “van a provocar un caos en nuestra capacidad de entendernos en el mediano plazo” y que Boric y Kast “han vivido demasiado en los privilegios y no entienden tener un colegio público malo, que el registro civil atiende hasta la dos la tarde y no hasta las seis de la tarde”.