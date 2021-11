Diputado Longton y su equipo denuncian que fueron atacados durante campaña

El diputado Andrés Longton (RN), junto a su equipo, denunciaron este miércoles que fueron atacados mientras realizaban una actividad de campaña en Villa Alemana.

“Estos hombres eran tres personas, de una edad entre 40 y 50 años, se bajaron de manera muy violenta, insultando con garabatos de todo tipo y directamente a golpearnos, esa fue la intención: golpearnos y agredirnos“, relató el parlamentario.

“Yo logro correr, tengo una caída. Me logran dar unos golpes y en ese intertanto agreden a mi equipo de distintas maneras, que están constatando lesiones, por tratar de protegerme. Esto dura alrededor de cinco minutos, ellos después se dan a la fuga. Pero la verdad es que no tiene ningún tipo de justificación, y eso lo lamento profundamente, porque la violencia no se puede validar de ninguna manera, menos a gente que está haciendo su trabajo”, detalló el legislados.

Longton lamentó lo sucedido diciendo que “uno está expuesto a este tipo de situaciones, pero yo lamento profundamente que también lo emprendan cintra mi equipo, porque habían mujeres también. Este tipo de violencia es intolerable y tiene que ser profundamente condenada en todo contexto”.

Por su parte, el presidente del partido, Francisco Chahúan, señaló: “Condenamos violencia sufrida por @andreslongton. La violencia no es el camino! La agresión sufrida por Andrés mientras realizaba una actividad de campaña muestra intolerancia! Hacemos un llamado transversal a condenar la violencia política”.