Senador Insulza adelanta que el cuarto retiro “se aprueba pero no alcanza a salir antes de elecciones

Este miércoles el senador del PS, José Miguel Insulza se refirió al cuarto retiro del 10% de las AFP, asegurando que a su parecer este lograría aprobarse en la Sala del Senado.

“Se va a aprobar finalmente. Creo que la ventaja será muy estrecha y no alcanza a salir la ley antes de las elecciones. El mismo Senador (Pedro) Araya, presidente de la comisión, ha dicho que van a necesitar unas dos o tres semanas para hacer los cambios que son necesarios a la ley”, señaló en una entrevista con TV Senado.

El parlamentario además indicó que independiente de su postura favorable “hay que introducir cambios a este proyecto desde el punto de vista del monto a retirar, de los impuestos que tienen que pagar. Son obvios”.

“Seguramente va a haber un compromiso constitucional que este es el último retiro, si no estamos destruyendo el mercado de capitales del país y la situación se pone mucho más grave” agregó.

Indulto a presos de la revuelta

En la instancia el parlamentario además se refirió al proyecto que busca permitir un indulto o amnistía a los detenidos por el estallido social, texto que fue recientemente devuelto a la Comisión de Constitución para un trámite en general y particular, en una medida que el senador ya había anticipado.

“Hay senadores que plantean ¿por qué no me lo traen discutido en general y particular? (…) con todos los cambios hechos. Como está el proyecto original, no lo voto a favor pero estaría dispuesto a considerar casos de desórdenes y de prisión preventiva muy prolongada”, comentó el PS.

Políticamente el legislador de oposición asegura que “la derecha no tiene el menor interés que el proyecto se vote en particular” y por otra parte reconoce que los lineamientos desde las opciones presidenciales “nos pone en un problema” porque hay “delitos que se pusieron en el proyecto original y no deberían estar ahí y eso ciertamente es muy negativo”.