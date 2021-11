Diputada Joanna Pérez (DC) emplaza al Gobierno a rendir cuentas antes de votación por prórroga de Estado de Excepción

Un emplazamiento directo a La Moneda efectuó la diputada por la región del Biobío, Joanna Pérez, quien señaló que “antes de pensar en prorrogar o no el Estado de Excepción en la Macrozona Sur, emplazo al Gobierno a rendir cuentas ante el país sobre un Estado de Excepción que ya lleva más de 20 días. Asumir su fracaso y explicar por qué no ha sido capaz de articular una solución de fondo e integral “.

La parlamentaria precisó que “vamos a revisar las estrategias que el Gobierno ha generado. Tenemos la percepción de que solo ha sido un traslado de efectivos, con rimbombancia, para otorgar una falsa sensación de seguridad, que otra cosa“.

“En el sur siguen los episodios de violencia. De hecho, ante los lamentables hechos ocurridos ayer hay versiones contradictorias y no sabemos qué fue exactamente lo que pasó. No podemos seguir perdiendo más vidas, mapuche y no mapuche”, añadió.

Finalmente, la diputada Pérez declaró que “el Gobierno sigue improvisando en temas gravísimos, neurálgicos. Sin duda que cuando el Gobierno ingrese la prórroga vamos a analizar todos los antecedentes; pero aquí el tema de fondo es que el Gobierno no ha hecho su trabajo, no ha articulado mesas de trabajo con todos lo sectores, ha sido incapaz. Pido que se rinda cuentas a la brevedad“.