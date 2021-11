Diputado Andrés Longton relata ataque que sufrió en Villa Alemana: “Habían dos mujeres que recibieron cachetadas”

El diputado Andrés Longton (RN) relató a la “La Mañana Interactiva” de Agricultura cómo fue la agresión que sufrió junto a su equipo de campaña este miércoles en Villa Alemanda.

“Generalmente, muy temprano en la mañana vamos a algunos semáforos, entrego mi cuenta pública, información para mi candidatura para la reelección como diputado. Estábamos en Villa Alemana previo a irme al Congreso y primero fui increpado por una persona en una camioneta, que profesa insultos de grueso calibre durante un buen rato. Yo también ahí le contesto algunas cosas, precisamente porque ya era bien agresiva la cosa y él vuelve algunos minutos después con dos personas más proveídos de fierro, palo, unas llaves para cambiar las ruedas. Se tira arriba de nosotros, yo soy advertido un par de segundo antes por parte de mi equipo, nosotros éramos cinco personas, entre ellos dos mujeres”, recordó el parlamentario.

“Yo logro zafar, medianamente, porque me caigo. Y cuando me caigo me rasmillo fuertemente la rodilla, las manos. Después logro medianamente zafar, luego caigo de nuevo, me pegan… al parecer con la adrenalina no sé con qué me pegaron, pero recibí un par de golpes”, dijo.

“Después logro pararme, cruzo la calle y me encuentro con una familia, y logro subirme adentro de un auto. En el intertanto, ellos peleándose con todo mi equipo Habían dos mujeres que recibieron cachetadas, les quitaron los implementos de campaña”, continuó explicando el diputado.

“Después nos enteramos, cuando los detienen, que varios de ellos tenían prontuarios bien importante, por delito con robo con violencia e intimidación, en lugar habitado y no habitado, lesiones, etc.”, reveló Longton.

“Es un hecho muy repudiable, y que finalmente se está tomando un poco la sociedad. No solo la violencia contra la mujer, porque cachetear a un mujer, quitarle sus cosas como si nada, es un poco las cosas que en nuestro país de han ido normalizando un poco y, lamentablemente, uno siente que la violencia se ha tomado los espacios como un método válido para expresar tus opiniones. Estamos cayendo en un espiral bien difícil respecto a la tolerancia, la aceptación de las personas, independiente de su pensamiento”, lamentó.