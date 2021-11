Diputado Winter fue notificado como contacto estrecho de Gabriel Boric e inicia cuarentena preventiva

El diputado Gonzalo Winter (CS) fue considerado como contacto estrecho del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien está en cuarentena por estar contagiado con Covid-19.

A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario detalló que “hoy a las 10:55 hrs, la Seremi de Salud me notificó que debo considerarme contacto estrecho de @gabrielboric. Por lo tanto, me retiré del Congreso para cumplir con la cuarentena preventiva“, la cual dura siete días cumplir considerando el día 1 el último día de contacto y quienes no tengan su esquema completo dura 10 diez.

“Lamento no poder votar la ley de presupuesto que es tan importante, porque ya no se usa la modalidad telemática. Ayer, de acuerdo a la información que yo disponía, no era contacto estrecho, dado que el lunes no compartí con Gabriel durante el lanzamiento del programa”, señaló.

Sin embargo, “estuve con Gabriel un rato durante el fin de semana y, según estableció la Seremi, corresponde preventivamente considerarme dentro de los contactos estrechos”.

El diputado señaló que “me haré un PCR preventivo para descartar contagio. La pandemia sigue presente y tenemos que seguir cuidándonos entre todas y todos. Un abrazo y seguimos”.