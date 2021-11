Encuesta Criteria: Gabriel Boric y José Antonio Kast empatan en primer lugar

La encuesta Criteria correspondiente a octubre registró un empate en el primer lugar entre los candidatos presidenciales Gabriel Boric y José Antonio Kast, con un 25% de respaldo.

De acuerdo al análisis del estudio, “las preferencias presidenciales espontáneas muestran un escenario mucho más cerrado que en la medición anterior y tienden a consolidar una disputa que se daría entre dos candidatos de cara a la primera vuelta”.

Si bien Gabriel Boric se mantiene en el primer lugar con 25% (sin mostrar grandes variaciones en las últimas cuatro mediciones), José Antonio Kast vuelve a mostrar un ascenso importante empatando a Boric en el primer lugar con 25% (8 puntos más que en septiembre y 17 puntos más que en la medición de agosto).

En segundo orden, aparecen la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, con un 10% de las menciones, seguida del candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel (8%) -quien desciende 7 puntos respecto de septiembre- y Franco Parisi con un 7%.

Cerrando el listado están Marco Enríquez-Ominami con un 4% y el candidato presidencial de Unión

Patriótica, Eduardo Artés, con el 2% de las menciones espontáneas.

Al preguntar “a cuáles candidatos considerarías darle su voto”, Gabriel Boric lidera con el 33% de consideración, seguido de José Antonio Kast (29%), Yasna Provoste (22%) y Sebastián Sichel (19%).

Paradojalmente, al preguntarle a los encuestados “a cuáles candidatos NO les darías tu voto en ningún caso”, los resultados muestran que las candidaturas de José Antonio Kast y Gabriel Boric son, simultáneamente, las que más rechazo generan: un 48% no estaría dispuesto a votar por el candidato republicano y un 34% no votaría en ningún caso por el abanderado de Apruebo Dignidad.

“Esto último, tiende a coincidir con la posición política que los encuestados le atribuyen a los dos principales

contendores a la presidencia, dado que Boric –por la izquierda- y Kast –por la derecha- son vistos como dos

de los candidatos más extremos en la carrera presidencial“, indicó la encuesta.

Escenarios presidenciales

En esta última Agenda Criteria, previa a la primera vuelta presidencial, se evaluó los escenarios presidenciales a partir de la siguiente pregunta “Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los/as siguientes candidato/as votarías?” en donde se presentó a los encuestados todos los candidatos en disputa por el cetro presidencial.

En este ejercicio, se definieron tres escenarios: uno considerando los resultados con el total de la muestra (100% de los encuestados) y dos escenarios de votante probable, considerando una mayor participación electoral estimada (51%) y otro de menor participación estimada (41%).

Al mirar los resultados en el total de la muestra, vemos que Gabriel Boric ostenta el primer lugar con 24%, prácticamente empatado con José Antonio Kast, quien obtiene un 23% de las preferencias. Lo siguen bastante más atrás Yasna Provoste (9%), Franco Parisi (8%), Sebastián Sichel (8%), Marco Enríquez Ominami (6%) y Eduardo Artés con un 2%.

Al contemplar un escenario de mayor participación electoral (51%), los resultados muestran nuevamente a Gabriel Boric en el primer lugar con 34% de las preferencias, seguido por José Antonio Kast con 28%. Ambos tomando mayor distancia de sus competidores: Provoste (12%), Parisi (8%), Sichel (8%) ME-O (4%) y Artés (2%).

Algo muy similar a lo que ocurre en un escenario de menor participación estimada (41%), donde Boric obtendría 35%, Kast (29%), seguido de lejos en el mismo orden por Provoste (11%), Parisi (10%), Sichel

(6%), ME-O (4%) y Artés (2%).