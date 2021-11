“Candidatura en el suelo” y “no te pongas nervioso”: El cruce tuitero entre Sichel y Parisi

Este viernes se desarrolló el debate presidencial “Es turno del Planeta”, en el que participaron los candidatos Sebastián Sichel, Yasna Provoste, Marco Enriquez-Ominami y Eduardo Artés. Sin embargo, la discusión no se quedó solo en la instancia, sino que siguió después a través de redes sociales entre dos de los abanderados.

Se trata de los candidatos del Partido de la Gente y el de Chile Podemos Más, Franco Parisi y Sebastián Sichel, respectivamente.

“Menos mal el debate con @sebastiansichel fue por zoom, sino el olor a Gas y Pescado que tiene sería insoportable. Como se puede gobernar para la gente, si tienes manchada tu campaña con dineros de las empresas que abusan? Por eso esa candidatura está en el suelo“, escribió en Twitter Parisi, refiriéndose al presunto financiamiento irregular de la campaña de Sichel cuando fue candidato a diputado en 2009 y a los aportes actuales de ejecutivos ligados a empresas de gas.

Sichel no se quedó callado y respondió, apuntando a la orden de arraigo pendiente por el no pago de pensión alimenticia: “Franco, no te pongas nervioso. Yo propongo que nadie que deba pensión de alimentos pueda presentarse a un cargo público. Además, que se garantice el pago y el Estado persiga al deudor. Es lo mínimo: cumplir con nuestros hijos”.

“Menos odio, más propuestas. Un saludo a la distancia”, agregó el exministro de Desarrollo Social.

Parisi, quien reside en Estados Unidos, anunció que llegará este domingo 7 de noviembre al país.