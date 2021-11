Felipe Harboe renuncia al PPD y se inicia éxodo de más militantes

Con un claro domicilio político que es la centro izquierda, el ex senador por la región de Ñuble, Felipe Harboe, renunció tras 32 años de militancia al Partido por la Democracia (PPD).

Junto a él, también renunciaron más de 30 militantes, entre ellos la vicepresidenta nacional, Carol Lagos; el miembro del Tribunal Supremo, Roberto Rodríguez; Francisco Manzano de la Comisión Política, concejales y dirigentes de diversas regiones.

El propósito de su renuncia es promover un nuevo pacto político, denominado Movimiento Proyecta, en el que también participarán gente del mundo independiente con un enfoque socialdemócrata y del mundo liberal tales como el abogado José Gabriel Alemparte, la ex subsecretaria de Energía, Jimena Jara; el ex subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, además de ex militantes del PS, DC y PR, entre otros.

El ex parlamentario señaló que “esta es una decisión que fue tomada tras largas jornadas de reflexión, estimando que el PPD fue un partido donde se valoraba pensar distinto, sin embargo, ya cumplió su ciclo y ahora la diversidad se ve amenazada por el poder hegemónico”.

Asimismo, sostuvo que “en la actualidad, el partido no está en la trascendencia política dentro de un escenario como el que el país está viviendo, donde existe un nivel de polarización muy delicada. Por lo tanto, hay que abrir nuevos espacios, con mayor flexibilidad, con mayor apertura, donde se puedan enfrentar los temas de justicia social, pero que a la vez también se pueda hablar que la seguridad es un DDHH y que la violencia se debe rechazar”.

Finalmente, el convencional afirmó que “tendremos que tener flexibilidad, audacia, templanza y generosidad para volver a ser alternativa”, concluyó.

