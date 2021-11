Pepe Auth y su abstención en acusación constitucional a Piñera: “No tiene mérito suficiente para la destitución de un Presidente”

Este viernes la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del Presidente de la República Sebastián Piñera recomendó rechazar el libelo acusatorio con fundamentos jurídicos y políticos.

La acusación fue presentada por parlamentarios de oposición tras la investigación periodística denominada “Pandora Papers”, donde el jefe de Estado y su familia aparecen mencionados en la compra venta de Minera Dominga, junto a su amigo y socio, Carlos Alberto Délano, operación realizada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

En la ocasión, los diputados Maya Fernández y Raúl Alarcón (popularmente conocido corno Florcita Motuda), votaron a favor de la acusación y Paulina Núñez y Virginia Troncoso, del oficialismo, en contra. El voto clave y definitorio lo dio Pepe Auth, quien se abstuvo. Con esto, el informe de la comisión fue negativo, recomendando a la sala de la Cámara no prosperar en la acción contra el Presidente.

Al respecto, Auth dijo a Las Últimas Noticias que, en su opinión, la acusación no tiene mérito.

“Yo no rechazo el derecho a presentar la acusación, simplemente, no la apoyo porque no tiene mérito suficiente para la destitución de un Presidente y su inhabilitación por cinco años. No acredita ninguna acción ni incumplimiento de alguna obligación para que la familia (del mandatario) pudiera cobrar la tercera cuota condicionada a que no se decretara zona de protección antes de diciembre 2011. Tanto así que tampoco fue decretada en los cuatro años que siguieron del gobierno de Michelle Bachelet”, argumentó.

Respecto a las críticas desde la propia oposición, Auth dijo que “se cuestiona la trayectoria de Sebastián Piñera, yo he criticado al Presidente por su incontinencia bursátil, pero incluso en los procesos penales la trayectoria no puede ser considerada parte de un delito sino que hay que ir a los hechos de fondo. No estamos juzgando las cualidades morales de Sebastián Piñera, ni el modo cómo se relaciona con sus hijos, ni el prontuario, como se ha dicho“.