ME-O a Parisi tras postergación de su regreso: "No tiene la capacidad de venir a dar la cara... Es una candidatura inconclusa"

Luego que el Partido de la Gente anunciara que su candidato presidencial Franco Parisi, no regresará a Chile este domingo desde Estados Unidos, como lo había anunciado, debido a un resultado de PCR inconcluso le haría impedido tomar el vuelo que lo traería a Santiago, el abanderado progresista Marco Enríquez-Ominami, lamentó su ausencia a dos semanas de las elecciones, asegurando que “es injusto para sus electores que quieren un cambio radical y que no quieren vieja política”.

“Sus adherentes buscan respuestas distintas a las que representan los extremos de Boric y Kast, quieren un país que funcione mejor para todos, no un país que vuelva al pasado autoritario o que cambie de rumbo hacia una economía que no crezca” agregó, aseverando que “creo que el candidato Parisi tiene ideas interesantes, pero nos toma el pelo a todos, anunciando regresos y viajes, impactando en la prensa y manipulando a su propio electorado”.

“Qué más vieja política que no venir a dar la cara y pagar la pensión alimenticia de sus hijos; qué más vieja política que negarse a reconocer que lucró y endeudó colegios; qué más operador político que reírse de la prensa y del país, inventando -después de un año y medio de pandemia- que existe una nueva fórmula en los PCR que son los ‘inconclusos’. Creo que el único candidato inconcluso es él, candidato que no tiene la capacidad de venir a dar la cara (…) así que, al candidato inconcluso, le deseamos que se presente frente a la justicia y pague sus deudas”.

“Reconozco que tiene buenas ideas, pero no se puede tener actitudes como ésta, llamo a sus adherentes a meditar seriamente, cómo es posible que alguien que denuncia a la vieja política, se comporta como lo peor de la vieja política, se está riendo del país inventando regresos que no ocurren”, insistió.

Y recalcó: “Creo que, a partir de ahora, el pueblo es el juez, no es el Servel ni somos nosotros, el pueblo tiene que sancionar y premiar a quién quiera”, mencionando que “creo que es una candidatura inconclusa”.

“No hay ideas más de derecha que las de Franco Parisi y Kast, pero, de todas maneras, Parisi tiene buenas ideas, le recomiendo que venga, dé la cara, vaya a la justicia, pague los 200 millones y repita las ideas que, algunas, no son malas”, reafirmó.

En la instancia, Enríquez-Ominami también insistió en que “mi adversario es Kast, a quien considero un hombre de ideas cavernarias y de ideas mentirosas, un evasor tributario y un peligro para la democracia y la justicia social”.

“Un hombre que se escapa de pagar sus impuestos en Chile siendo diputado, es una vergüenza”, dijo categórico.

Por último, aludió a la ausencia del diputado Gabriel Boric al debate organizado por la carrera de Periodismo de la Universidad de La Frontera y la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, en alianza con las universidades estatales que integran la Red Patagonia Cultural: Universidad de Los Lagos, Universidad de Aysén y Universidad de Magallanes, en el que participó junto a los candidatos Yasna Provoste y Eduardo Artés.

“A Boric le subrayo que no me pareció elegante esconderse de un debate y hacer un live a la misma hora, pero no me pierdo, mi contradicción principal es el candidato del fascismo, de las violaciones a los derechos humanos, de los militares, de los delincuentes y ladrones, ese es mi adversario (…) por tanto, invito a Boric y a Provoste a un gran pacto de unidad”, concluyó ME-O.