¿A leer de nuevo las 1.300 páginas?: El detalle que interrumpe la polémica intervención del diputado Naranjo

Este lunes se lleva a cabo la sesión en la Cámara de Diputadas y Diputados por la Acusación Constitucional al Presidente Sebastián Piñera, instancia que ha estado marcada por la dilatada intervención del diputado Jaime Naranjo.

Esto debido a que el parlamentario había advertido que cuenta con un discurso de 1.300 páginas, con el que se buscaría dilatar el proceso hasta que llegue a la Sala el diputado Giorgio Jackson, quién podría volver a sesionar tras terminar su cuarentena preventiva por Covid-19.

De esta forma la prolongada intervención transcurrió de forma ininterrumpida por más de una hora, hasta que el propio Naranjo se percató de un error en el sistema de asistencia que lo obligó a interrumpir su discurso.

“Presidente voy a tener que hacer una pausa porque no me he puesto presente. Usted me va a permitir tomarme unos segundos para ponerme presente en la Sala”, señaló Naranjo, causando sorpresa en el presidente de la Cámara, Diego Paulsen.

“¿Quiere decir diputado que usted va a tener que iniciar su intervención nuevamente?”, respondió el presidente provocando la molestia de los presentes y una sonrisa del diputado.

Profundizando en la situación, Naranjo señaló que “hubo un problema al principio y veo que sigue el problema. Yo voy a tener que parar hasta que me arreglen esto señor presidente”.

Rápidamente Paulsen desestimó el inconveniente y animó al legislador a continuar con su intervención: “Usted está presente diputado, no hay problema, por favor continúe”.

De todas formas la situación pudo ser solucionada a la brevedad, por lo que la intervención (que ya registra más de tres horas) pudo continuar sin nuevos sobresaltos.

Revisa el momento a continuación.