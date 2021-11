“Es ridículo, están perdiendo tiempo valioso”: Sebastián Sichel cuestiona extensión de intervención de diputado Naranjo en acusación contra Presidente Piñera

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se refirió a la sesión de la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera que se realiza este lunes en la Cámara de Diputados, criticando la extensión en la intervención del diputado Jaime Naranjo (PS).

En conversación con el programa “De Caso en Caso” de Agricultura, el aspirante a La Moneda reflexionó sobre cómo son políticos actualmente, asegurando que hay algunos que son “indolentes“.

“Todos los problemas que tenemos en Chile son por nuestros políticos, porque no han tomado buenas decisiones. Los presidente que hemos tenido han tenido poca visión, poca voluntad realmente de invertir en la gente y no han tomado las decisiones ha tiempo”, comenzó expresando la conductora del espacio, Eli de Caso.

“Si tú miras para atrás, o sea nosotros no tendríamos que tener el déficit que tenemos, por ejemplo, en institutos técnicos, en chilenos capacitados. No tendríamos por qué, no tendríamos por qué tener el déficit de vivienda que tenemos. Hemos tenido presidentes que no han estado a la altura, no son evolucionados, no tienen visión”, agregó.

Por su parte, el abanderado presidencial sostuvo que “hemos tenido políticos indolentes, esa es la palabra que a mí más me impactó cuando era ministro (…) que era (cuando me decían) ‘sabe, si yo sé que a usted esto no le importa, porque está preocupado de ganarle al otro’, pero al final si no arreglamos el problema hoy día, los que sufren son otros”.

En este sentido, abordó “lo que está pasando ahora con la acusación constitucional y digo, se van a pasar 22 horas debatiendo sobre cómo destituir a un presidente, en vez de estar aprobando la ley de control de armas, la ley de la reforma a las pensiones. Es ridículo, están perdiendo tiempo valioso“, cuestionó.

“Mira lo ridículo de lo que estamos viviendo, que hay leyes que duermen años en el Congreso y se pueden gastar una vida en una pelea política”, fueron parte de sus declaraciones.