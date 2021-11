Franco Parisi tras PCR “inconcluso”: “Lamentablemente, tengo tos y tengo la garganta apretada”

La llegada del candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, estaba programada para este domingo 7 de noviembre. Sin embargo, no despegó desde Estados Unidos, donde reside, debido a que su test de PCR resultó “inconcluso”, según informó el mismo colectivo.

En entrevista con “Mucho Gusto” de Mega, Parisi explicó este lunes que no se subió al avión “porque me salió mal el test rápido, no me salió la conclusión”.

“Me dijeron y ‘cómo se siente’, ‘mire, estoy un poquito con la garganta apretada, estaba ansioso, me dijeron tarjeta roja”. Por ello, dijo que debía esperar 48 horas para hacerse un nuevo examen.

Parisi dijo que hoy se haría un nuevo test y, aunque no quiso especular sobre su estado de salud, dijo que “estoy en el subterráneo de la casa aislado, cuidando a la familia”.

Consultado por si tiene tos, como síntoma de Covid-19, respondió que “lamentablemente sí” y la garganta dijo que la sentía “apretada, por eso estoy tomando agua a cada rato para no estar tosiendo”.

¿Cuándo llega a Chile? “Voy hablar con la línea aérea, yo no voy estar peleando con la línea aérea”, dijo.