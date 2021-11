Giorgio Jackson dio negativo en test PCR y asegura que este lunes termina su cuarentena

Una de las dudas sobre la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera es si el diputado Giorgio Jackson (RD) llegará a la Cámara de Diputado a votar.

Si bien el debate comenzó este lunes a las 10:00 horas, Jackson se encuentra en cuarentena preventiva por haber sido contacto estrecho del candidato presidencial Gabriel Boric, contagiado con Covid-19, y no puede asistir al Congreso hasta terminar su aislamiento.

Precisamente, el voto de Jackson sería clave para aprobar la acusación, por lo que el diputado Jaime Naranjo (PS) inició una extensa intervención hasta dilatar la votación pasada la medianoche para que el parlamentario pueda llegar.

A través de Twitter, el diputado informó que “me hice dos exámenes PCR, ambos negativos (uno realizado por SEREMI).

“Funcionarios de SEREMI de Salud, según la directriz oficial de la subsecretaría de Salud (27/09/21), me dijeron que hoy lunes 8/11 es mi último día de cuarentena“, afirmó, por lo que a partir de las 00:01 ya podría estar presente en la Sala de la Cámara para votar.

