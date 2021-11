Marco Enríquez-Ominami aseguró que Gabriel Boric “ya no se la pudo con Kast”

El candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, llamó este lunes a los ciudadanos a realizar un “voto útil”, argumentando que “votar por Boric es perder con Kast”.

“Ya no se la pudo”, agregó el abanderado progresista, mencionando que “es un voto inútil porque en segunda vuelta, claramente -de lo que veo- es que Kast va al alza y Boric a la baja”.

“(Yasna) Provoste está enredada en sus demonios, llena de traidores que la abandonan (…) y Ena von Baer, símbolo de la traición, estaba con Lavín, luego con Sichel y ahora está con Kast”, agregó Enríquez-Ominami, afirmando que “es una clase política decadente y por suerte no los tenemos cerca porque con ellos, no se puede”.

Asimismo, reiteró que “es demasiado grave que tengamos a un candidato que quiere indultar a delincuentes, que quiere disminuir el Ministerio de la Mujer”, recalcando que “el éxito de Kast, además de evadir impuestos y ser un experto en no pagar impuestos en Chile y pagarlos en Panamá, es meter miedo”.

“Y el problema es que Boric también acompaña al panameño cuando dice, su vocero, que quiere meter inestabilidad; y cuando su otro diputado dice que ellos no van a hacer cumplir la ley, entonces, es la lógica del miedo, y creo que al miedo se le responde con esperanza, con propuestas. Basta de protestas, avanzaré muy severo en esta recta final porque denuncio la manipulación de esta campaña presidencial”, insistió el líder del PRO.

Sobre su período en cuarentena preventiva tras ser considerado contacto estrecho del diputado Boric, contagiado de Covid-19, ME-O dijo que toda su campaña ha tenido obstáculos. “Nos costó inscribirnos, lo hicimos al último y cuando estábamos inscritos, nos bajaron. Nos costó, ganamos todo en tribunales, el sistema político no quería que estuviéramos en la carrera presidencia, pero lo logramos”, indicó.

“Además, debimos hacer una cuarentena por una cumbre por la cual estuvimos fuera de Chile, vamos a estar catorce de los 50 días en cuarentena. Salimos al último, pero sabemos que –a estas alturas- nuestra carrera es contra las fuerzas conservadoras y contra el tiempo, necesitamos ir muy lejos, las encuestas que hemos visto nos dan al alza, nos dan –incluso- como la única candidatura que le gana a Kast en segunda vuelta”, aseveró, lamentando –eso sí- la falta de debate entre todos los candidatos presidenciales.

El abanderado progresista sostuvo que “Boric y Kast están coludidos para que no haya ningún debate más, salvo el de Anatel. Ya sabemos que a (Sebastián) Sichel se le corta internet a pesar de haber ganado millones de pesos con el lobby del gas y del Banco Estado, y no tiene plata para internet justo a la hora de los debates. Ya sabemos que Parisi ha inventado una nueva terminología sanitaria que no conocíamos y que son los PCR inconclusos, por lo cual tenemos un candidato inconcluso”.

“Estamos en el peor de los mundos, tenemos la elección más importante de la historia, y no hay debate presidencial. Por ello, denuncio la manipulación de los comandos, creo que ellos quieren jugar a este juego que desprecio, que se llama un, dos, tres, momio es, y que es una injusticia –también- para la prensa pues no nos pueden interpelar”, concluyó.