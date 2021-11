Yasna Provoste se diferencia de Boric: “Tenemos un foco claro en incentivar la inversión, en el camino de Gabriel saben que van a generar más inestabilidad”

La primera invitada en el ciclo de entrevistas a candidatos presidenciales en “La Mañana Interactiva” de Agricultura fue Yasna Provoste.

Durante el programa, la abanderada de Nuevo Pacto Social se diferenció de la candidatura de Gabriel Boric diciendo que “yo soy de centroizquierda, vivo en regiones, estudié en una educación pública. No necesito una estrategia para mostrarme de centroizquierda o de clase media, porque soy de centro izquierda, soy una persona de clase media”.

“Yo formo parte y lidero una coalición de centroizquierda y Gabriel tiene la dificultad de representar un grupo de partidos nuevos unidos al PC. En mi sector nadie propone revisar los tratados internacionales, Chile debe dar certezas al mundo porque sin inserción internacional no hay crecimiento económico posible y sin eso no creamos empleos. Y en nuestra coalición hay acuerdo pleno en esto, y en la de Gabriel no”, agregó.

“Nosotros tenemos un foco claro en incentivar la inversión el país, en el camino de Gabriel saben que su programa va a generar más inestabilidad, lo dicen además. Los países que son capaces de traer inversiones, como lo hicimos en Chile las décadas pasadas, logran mayor niveles de bienestar para sus comunidades. Lo que no lo hacen generan pobreza en su entorno”, añadió la senadora DC.

En ese sentido, la parlamentaria dijo que “a mí me preocupa mucha, por ejemplo, que desde alguna parte de la izquierda se siga pensando en decir que las inversiones extranjeras si vienen a Chile no podrán gestionar sus inversiones, porque el Estado va a intervenir en sus directorio. Creo que eso no es bueno para atraer más inversiones en nuestro país. Ninguno de los partidos que me apoyan han propuesto medidas para limitar libertad de expresión. Por lo tanto, yo represento una alternativa que pone en la libertad de prensa un pilar fundamental de la democracia”.

Acusación constitucional contra el Presidente Piñera

Consultada por su opinión respecto a la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera que revisa este lunes la Cámara de Diputados, Provoste -si entrar en el fondo del debate, al ser senadora y actuar como juez si es que se aprueba- señaló que “lo que yo espero es revisar con mucha acuciosidad los antecedentes de la acusación, de que esta pase finalmente al Senado si es que es aprobada en la Cámara de Diputados”.

“Yo creo que es primera vez en la historia que nuestro país hace noticia a nivel mundial por hechos de posible corrupciones asociados de negocios ilícitos, asociados a la figura del propio Presidente de la República. Yo creo en esto que, sin entrar a pronunciarme en el fondo, lo que he señalado es que es una vergüenza para nuestro país. Por lo tanto, la acusación tiene que ser revisada con la máxima seriedad”, dijo.

Además dijo que “cualquier argumento de decir que esto genera un clima de inestabilidad no corresponde a la hora de utilizar un instrumento que está consagrado hace ya largo tiempo en nuestra propia Constitución”.

