Carmen Frei (DC) lamenta rechazo en Senado del cuarto retiro y confía en que se revertirá en comisión mixta

La presidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frei, lamentó este martes “profundamente el rechazo en el Senado del cuarto retiro de las AFP, porque con esa decisión se afecta a millones de chilenas y chilenos que quedan en la indefensión y sin recursos para enfrentar una larga y extenuante crisis, y que ha sido originada por la desidia de un gobierno y una derecha indiferente al dolor”.

La timonel DC dijo que “en primer lugar, la inmensa mayoría de la oposición aprobó el proyecto, como también la inmensa mayoría de la DC, y eso nos llena de esperanza para que con urgencia y celeridad en la Comisión Mixta se llegue al acuerdo necesario para aprobarlo. No podemos dejar de decir que todo esto ocurre frente a un país aún en crisis, que vive bajo una pandemia otra vez en expansión, y que pronto verá el fin del Ingreso Familiar de Emergencia en diciembre. Con toda seguridad constituye una necesidad”

Por otra parte, Carmen Frei dijo que hoy “debemos pensar en el Chile real. Pensamos en las mujeres a cuyos hijos le son adeudadas sus pensiones; pensamos en familias que deben reinventarse y esto sirve como capital de trabajo; pensamos en situaciones más duras como pago de arriendo, cuentas, y alimentos. No ponerse en la situación de ellos, significa no dimensionar el dolor y la necesidad que vivimos hoy. No hay otra interpretación posible”.

La presidenta de la DC Carmen Frei aseguró que Yasna Provoste fue capaz de convocar a una parte sustantiva de los senadores de oposición. Ha demostrado que su liderazgo es convocante, que no busca imponer, sino más bien persuadir como corresponde a una democracia. Yasna Provoste es una candidata que convoca voluntades a través del diálogo. Son las cualidades que nos permitirán encontrarnos como país bajo una verdadera cohesión social.

Finalmente, señaló que “nuestro partido seguirá promoviendo una reforma al sistema previsional que verdaderamente ofrezca seguridad social para todos los chilenos y chilenas. No seremos los que defiendan a las AFP. Seamos claros, el sistema de AFP perdió legitimidad y confianza mucho antes de los retiros previsionales. Por ello, nuestro objetivo será poner la prioridad en las personas que merecen una vejez con dignidad”.