Diputado Gonzalo Fuenzalida (RN): "Aunque algunos se molesten (...) estamos de acuerdo con el Estado de Derecho en nuestro país"

Durante esta jornada en la Cámara Baja se aprobó por una amplia mayoría la extensión del Estado de Excepción para las regiones del Biobío y la Araucanía por 15 días más. Esta solicitud fue ingresada por el Presidente Sebastián Piñera para enfrentar los graves hechos de violencia que afectan a la zona sur del país.

Durante la votación, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) expuso que “aunque algunos se molesten y traten de decir lo contrario, estamos de acuerdo con el Estado de Derecho en nuestro país, o estamos de acuerdo que siga creciendo un ‘narco-estado’, que solo respeta sus propias reglas y que domina los territorios”.

Posteriormente, Fuenzalida criticó a quienes se opusieron a la iniciativa, indicando que “si el día de mañana gobiernan ustedes supongo que van hacer imperar el Estado de derecho y no van a permitir que exista un ‘narco-estado’ dentro del Estado de Chile, porque eso es lo que está ocurriendo en esa zona, lamentablemente”.

Además, el parlamentario repasó los hechos de violencia y señaló que “no sé si aquí encuentran normal en este Parlamento que un juez de la República dicte una orden de allanamiento, vaya la Policía de Investigaciones a un territorio, -que puede ser privado, pero es un territorio que es parte del Estado de Chile-, y sean embestidos con armas de guerra, fallezca un funcionario de la PDI y tengan que retirarse del lugar, luego ingresan nuevamente y otra vez cumpliendo una orden judicial son embestidos por armamento de guerra”.

Luego añadió: “Cuando la Policía quiere reconstruir la escena de un delito es embestida por personas con armas de fuego y tiene que retirarse, es decir, el Estado de derecho no funciona, por eso tienen que intervenir las FF.AA, porque portan armas de guerra y armas de fuego, la policía no está autorizada a portar armas de guerra, porque la ley no se lo permite. Eso es el resguardo que tienen que tener las policías, para cumplir no con lo que el Gobierno les dice, sino que con lo que los tribunales le piden, eso es el Estado de Derecho”.

Finalmente el congresista enfatizó y terminó diciendo antes de la votación que “si algunos en este Parlamento consideran que eso no importa, que lo que digan los tribunales en realidad no importa y que el Estado de Chile no puede ingresar a un lugar cuando un juez ordena allanar drogas, decomisar armas o para recuperar dinero ilícito, bueno que lo digan abiertamente y voten hoy día en contra, porque aquí espero que la mayoría estemos de acuerdo que el Estado de Derecho es lo que tiene que imperar”.