Eli de Caso criticó al Congreso: “Yo no los he visto sacando nada que le interese realmente a los chilenos en 20 horas”

En el capítulo de este martes 9 de noviembre Eli de Caso en su programa ‘De Caso en Caso’ de Agricultura dedicó unos minutos para reflexionar sobre las más de 14 horas de intervención del parlamentario Jaime Naranjo en el marco de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.

En ese contexto, la conductora del espacio radial se mostró sorprendida ante lo ocurrido en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, ya que para ella “el Congreso quedó de alguna manera en stand by, digamos en pausa para hacer esta acusación, se tomaron todo el tiempo del mundo para hacerlo”.

“Es evidente que el trabajo que ellos hacen está enfocado en sus intereses personales y sus intereses políticos y lo que realmente les importa a los chilenos, por ejemplo las AFP, el tema las viviendas, el tema de la salud, tantos temas que están en stand by”, arremetió de Caso en la 92.1.

En esa línea, agregó que “hay muchos temas que están en stand by hace años y que no se han tramitado con la prontitud que se hizo esto, estuvieron 20 horas sacando esto. Yo no los he visto sacando nada que le interese realmente a los chilenos en 20 horas, salvo las leyes que a ellos les conviene”.

Ante la maratónica jornada que se vivió en el Congreso, indicó que “hay que ser muy cara dura para mostrar esto a los chilenos“. Además, recordó que las elecciones presidenciales están próximas, solo faltan poco menos de dos semanas, también en aquella jornada se elegirán a los diputados y senadores. Debido a esto, se preguntó: “¿Cómo vamos a votar?, ¿en qué nos vamos a fijar?“.

Es por ello, que complementó catalogando lo sucedido como “una falta de respeto gigantesca a todos los chilenos que pasan por millones de dificultades y necesidades tremendas en muchos temas“. Eli de Caso aclaró que no tiene nada que ver con la acusación constitucional, sino que con el comportamiento de los parlamentarios.

“Yo los juzgo señor”

Respecto a las palabras del diputado Naranjo que señaló que el pueblo de Chile juzgue si la acusación no avanza, la conductora del programa respondió que “yo los juzgo señor, por su comportamiento y de su gente. No le importó todo lo que tenemos pendiente en el país para solucionar que le dedicó 20 horas a esta acusación“.

Finalmente, expresó que se siente “violentada, me siento tremendamente molesta. Lo encuentro una vergüenza, inmoral, falta de respeto burlarse de los chilenos y de los problemas de los chilenos, eso considero yo, con su comportamiento señor Naranjo y de la mayoría de los parlamentarios que participaron en esta discusión maratónica y que lo único que importaba era ganar”.

Revive aquí las palabras de Eli de Caso en ‘De Caso en Caso’: