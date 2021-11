Gobierno tras aprobación de acusación constitucional contra el Presidente: “Lo que hemos visto hoy fue un show”

Tras la aprobación de la acusación constitucional contra el Presidente Piñera en la Cámara de Diputados, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, criticó a los diputados que votaron a favor del libelo y la forma maratónica en cómo se dio la sesión.

Con respecto a Jaime Naranjo (PS), el ministro dijo que su exposición “duró 14 horas, pero que no dijo nada, duró 14 horas y no dio ningún argumento, sino que simplemente ratificó las falsedades y lo absurdo que estaba puesto en esa acusación”.

Lo anterior lo calificó como una “maroma política, una triquiñuela para que llegara un diputado que había terminado su cuarentena y para que llegara otro que debía estar en cuarentena”, refiriéndose a Giorgio Jackson (RD) y Jorge Sabag (DC).

“Por otro lado, vimos al abogado Jorge Gálvez en cinco horas y cualquiera que lo haya escuchado lo que dio fueron argumentos, razones que desarmaron hasta dejar en el ridículo y en al absurdo lo que se suponía era una acusación constitucional”, dijo sobre la defensa del Mandatario.

En ese sentido, sostuvo que “esta es una acusación electoral y no una acusación constitucional”.

“Yo siento una profunda decepción, porque yo estuve 6 años y medio en esta Cámara, fui compañero de muchos de quienes están acá, y lo que no puedo creer es que algunos digan en los pasillos y para callado de que esto es injusto pero que están amenazados, que digan que estos no puede ser pero que total se va a salvar en el Senado. Lo que pasa acá es que se abre una puerta que no se cierra, lo que pasa acá es que se le hace un daño a la democracia profunda e irreparable. No sé en qué minuto para los que están aquí en el Parlamento se vota por conveniencia y no por convicción”, señaló Bellolio.

Por su parte, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, dijo que “lo que vimos fue diputados que entraban escondidos con un PCR pendiente para poder votar, presionados por sus bancadas entrando en autos de manera camuflada, lo que vimos fue un diputado que leyó cuatro veces un mismo texto, un diputado que leyó 120 páginas sin decir que era un fallo que echaba atrás actos del gobierno de Michelle Bachelet”.

“Lo que nosotros hemos visto hoy fue un show. Esperamos que en el Senado espere el sensatez, pero si usted me pregunta qué sentimos: mucha tristeza por esta herida que se le ha hecho al país”, añadió.