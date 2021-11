Se paró y se fue: Senador Moreira se retiró indignado de la Sala y no votó por el cuarto retiro

“No me presto para este engaño, yo me retiro de la Sala porque no voy a votar este proyecto de ley que es un engaño inmerecido para la gente”. De esta forma, el senador Iván Moreira (UDI) se retiró de la Sala del Senado mientras se debatía en general el proyecto del cuarto retiro desde los fondos de pensiones.

Según fundamentó el parlamentario, “dije claramente que temía que se abriera la puerta de los retiros y estuviera la tentación de buscar un cuarto, un quinto retiro con motivo de las elecciones. Luego, la segunda vuelta y la fiestas de fin de año”

“Yo lamento mucho haber tenido la razón, por eso mismo planteé que solo estaba disponible para el retiro del 100% de los fondos, lo que reivindico aquí“, agregó.

Junto a ello, el legislador aseguró que “este proyecto es un engaño, engaño con mayúscula. Este proyecto es un truco electoral, ofrecido con fuegos artificiales y voladores de luces. Este proyecto es un engaño porque no hay intención real de aprobarlo antes de las elecciones del 21 de noviembre”.

“Yo no estoy disponible para esta pirotecnia electoral que solo busca favorecer candidaturas presidenciales que en su momento dijeron que los retiros eran malos para el país, por eso solo estoy disponible ahora para el 100%, porque es obvio que las AFP se van acabar, porque lo van a expropiar todo si no lo hacemos”, dijo.