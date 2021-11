Sebastián Sichel tras aprobación de acusación constitucional contra el Presidente: “Boric y Provoste como que dejaron de creer en la democracia”

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, fue el segundo invitado tras Yasna Provoste en el marco del ciclo de entrevistas presidenciales en “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

Durante la instancia fue inevitable comentar la aprobación de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera en la Cámara de Diputados, lo que Sichel calificó como un “show escandaloso”.

“Esto es un punto de inflexión en nuestra democracia. Yo he llegado a la convicción que los liderazgos más de izquierda, Gabriel Boric, Yasna Provoste, como que dejaron de creer en la democracia, porque creen que hay métodos legítimos -que pueden ser legítimos- para terminar destituyendo un presidente y que no tienen la racionalidad o la discrecionalidad legítima para discutir esto”, criticó.

“Me pasa que cuando una democracia se da estos gustitos políticos, por el gusto de la oposición o el gobierno de ponerse de acuerdo, paga el costo la pobre pyme que tiene que abrir su local mañana y empieza a pensar ‘qué pasa si cae un gobierno, cuál va a ser la estabilidad, cómo sube la inflación, cómo los precios se disparan’. Creo que hemos terminado con una clase política irresponsable con el futuro de Chile, que está mas preocupada de sus propias competencias internas que del debate de fondo sobre el país que viene”, agregó.

Consultado por qué piensa que esta acusación, que pasó el Senado, se acerque a las elecciones del 21 de noviembre, Sichel respondió que “me suena más un show, aquí emplazo directamente a Gabriel Boric y Yasna Provoste: por favor, que tomen el liderazgo. Ellos pueden llegar a ser presidentes y espero que entiendan que este es un daño permanente a la democracia”.

“No se trata de Sebastián Piñera, como no se trata de Michelle Bachelet, como no se trata de Ricardo Lagos, se trata de la estabilidad de un sistema político en que la figura presidencial tiene que ser acusada con razones tan profundas y después de tantos procesos, que es la última emergencia del sistema democrático. Siento que ellos han tratado de pasar piola, están calladitos, se están dando un gusto político, dejan que su sector se den un gusto político, pero tarde o temprano también les va a tocar gobernar, por lo tanto una democracia en que se transforma una regla poder destituir un presidente electo, lo que tenemos finalmente no es una democracia, es una especie de gobierno de mayorías parlamentarias que se dan gustos todos los días. Esto es lo peor que le puede pasar a una democracia”, sostuvo.

Revisa la entrevista completa: