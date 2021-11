Tomás Bengolea llamó a no apoyar candidatos a senadores de RN luego que Sabat y Ossandón votaran a favor del cuarto retiro

En un nuevo programa de ‘Nuevas Voces con Tomás Bengolea’ de Agricultura tuvieron palabras para el cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales, cuyo proyecto fue rechazado en la Cámara del Senado con 24 votos a favor, 15 en contra y una abstención.

En la Sala de la Cámara Alta faltó solo un voto para alcanzar el quórum de 3/5 para ser aprobado en general. En entre los legisladores que votaron a favor de la iniciativa se encuentran Marcela Sabat y Manuel José Ossandón, ambos senadores de Renovación Nacional (RN).

En esa línea, Tomás Bengolea conductor del espacio radial realizó un llamado a las personas a no votar por los legisladores de RN para no perder el voto.

“Se rechazó el cuarto retiro en el Senado. Se necesitaban 25 votos para aprobarse y solo se lograron 24 y dentro de los votos está el de Marcela Sabat y José Manuel Ossandon dos senadores de RN que van a la reelección como senadores de Renovación Nacional“, comenzó diciendo Bengolea.

En ese contexto, llamó a que “usted no pierda su voto votando por los candidatos a senadores de RN. Si usted es de derecha y quiere candidatos con coraje, con valentía, que no caigan en el populismo, no se vendan al primer proyecto que les pueda rentar algunos votos a dos semanas de la elección; vote o en el subpacto Evópoli Luciano Cruz-Coke o Jaime Mañalich o vote por el Rojo Edwards o el profesor Álvaro Pezoa“.

Finalmente, explicó que “darle un voto a Renovación Nacional -a estas alturas- es un voto perdido y es un voto que no va a representar las ideas de la libertad en un momento crucial para Chile”.