Diputado Morán propone cárcel efectiva para quienes porten armas ilegales

Este miércoles el diputado Camilo Morán (RN) anunció que presentará una modificación legal que busca que cualquier persona que sea sorprendida con un arma de fuego ilegal, tendrá cárcel efectiva, sin posibilidad de obtener pena sustitutiva.

El diputado Morán explicó que la iniciativa no es subir las penas: “las penas ya están, pero no se aplican, el gran problema es que cuando alguien es sorprendido con arma ilegal, modificada, robada, del mercado negro, si no tiene condenas previas, no cumple un día de cárcel. Eso no puede ser. El 2020, hubo una cifra tremenda de homicidios, este tema tiene que ser una prioridad, hay que tomar medidas más drásticas como esta, avanzar y darle mano dura a la delincuencia”, señaló.

La modificación es un símil a la Ley Emilia, en la que se asegura pena de cárcel efectiva a partir de un año. También se establece, antes de la puesta en marcha de la propuesta, un período para que la gente pueda entregar sus armas.

Hay que recordar que en el año 220, hubo 721 homicidios. La cifra más alta en los últimos cinco años.

Agencia Uno