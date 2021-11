Franco Parisi se muestra haciendo un test PCR en Estados Unidos: “Resultados no son alentadores”

El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, mostró un video en su programa de redes sociales “Bad Boys” de cómo se sometió a un test de PCR, cuyo resultado no sería “alentador”, según el mismo adelantó.

El político, que reside en Estados Unidos, evidenció el proceso luego de que no viajara a Chile por tener un examen de Covid-19 “inconcluso”, de acuerdo a lo que informó la colectividad.

El video muestra a Parisi adentro de un auto hasta donde se acerca un profesional para realizarle un test rápido y otro tipo PCR. Los resultados de este último se demorarían 24 horas en estar listos.

“Encuentro denigrante que tenga que mostrar esto, porque es privado. Pero como por todo me atacan, digo, ‘bueno, ojalá me dejen tranquilo. Al final me hicieron tres test”, señaló, y que después tuvo que hablar médico.

Los resultados, dijo Parisi, “no son alentadores, no son aterrantes, pero no son alentadores”.

Cabe señalar que si el candidato tuviera Covid-19, no podría viajar a Chile, ya que se necesita contar con un test negativo cuya antigüedad no sea mayor a 72 horas desde la toma de muestra.