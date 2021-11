Senadora Goic tras rechazar el cuarto retiro: “No tengo ningún problema en enfrentar la crítica, hasta los insultos”

Este miércoles la senadora de la DC, Carolina Goic, se refirió a su decisión de votar en contra del cuarto retito del 10% de las AFP, iniciativa que finalmente fue rechazada por el Senado a falta de un solo voto para aprobar la idea de legislar.

En ese sentido reconoció en declaraciones a T13 Noche que el proyecto “ha sido una trampa presidencializar el cuarto retiro. Fue un error de varios candidatos. Nadie dijo que los retiros son una buena política pública, pero igual votaron a favor”.

Posteriormente reconoció que su decisión de rechazar la medida le significó una serie de problemas incluso en su vida persona.

“He recibido amenazas. No tengo ningún problema en enfrentar la crítica, hasta los insultos, uno entiende que está expuesta públicamente. Lo que no voy a aceptar son las amenazas y cada una de ellas las hemos denunciado ante la PDI“, contó la parlamentaria.

La senadora además aprovechó la instancia para demostrar su apoyo a su carta presidencial, pese a las posturas encontradas frente al cuarto retiro.

“Yo defiendo a mi candidata. En un escenario muy polarizado, Yasna Provoste es quien genera mayor certeza respecto a gobernabilidad, yo espero verla en la papeleta para la segunda vuelta”, expresó.

“no creo que mi voto sepulte la candidatura de Yasna Provoste“, afirmó.

Otro de los tópicos mencionados por Goic en la entrevista al medio fue el polémico estado de excepción que actualmente rige en la macrozona sur, señalando al respecto que “es una herramienta que no soluciona el conflicto por si sola, pero que ha significado para muchas personas el poder tener tranquilidad“.