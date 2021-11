Tras votar en contra del cuarto retiro: Senadora Goic denunció ante la PDI las “amenazas graves” que recibió

La senadora Carolina Goic (DC) denunció ante la Policía de Investigaciones (PDI) una serie de amenazas que recibió tras votar en contra del proyecto que busca un cuarto retiro de fondos previsionales.

Al respecto, la parlamentaria declaró que “puedo entender que frente a una decisión existan argumentos distintos, exista una crítica fuerte, incluso los insultos, uno sabe que es figura pública y está expuesta”.

No obstante, planteó que lo que no “se puede tolerar son las amenazas, cada una de las amenazas a través de redes las he denunciado a la PDI porque creo que en esto no lo podemos normalizar. No puede ser que una persona por opinar como le parece en consciencia tenga que enfrentar amenazas y que se tomen con liviandad en redes sociales”.

“No puede ser que alguien que piense distinto no tenga la libertad para hacerlo y para expresarlo, que tenga que enfrentar el temor a la ‘funa’“, insistió la senadora DC.

Además, recalcó que se trató de “amenazas graves que me parece que tienen que ser investigadas“.

“Lo que tenemos que recuperar es la capacidad de dialogar entre nosotros, la capacidad de disentir”, declaró.