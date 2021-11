Sebastián Sichel reconoce que evaluó en terminar su candidatura: “Pensé en renunciar a esto”

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, reconoció que uno de los momentos más duro durante la campaña fue la entrevista que hizo el The Clinic a su padre adoptivo, Saúl Iglesias. A él lo apuntó como “una persona con antecedentes penales, que en la publicación normaliza la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas, el abandono y el maltrato a menores de edad”.

Ahora, en entrevista con “Mucho Gusto”, el exministro de Desarrollo Social abordó nuevamente ese episodio en que recordó “estuve bien tenso y lo reconozco, y a veces me enojé más que la mugre, porque también es dura la campaña y le pegaron a mi familia”.

Agregó que “en un minuto, que no pasó tan piola, apareció un gallo (su padrastro) que para mí es como un agresor en mi familia y apareció dando una entrevista y me volteó. Yo pensé hasta en salirme en algún minuto, porque me pegó muy fuerte”.

Y añadió que “ahí terminé rabioso, porque, nadie se acuerda, pero el debate fue tres días después, entonces me pasó algo que en lo humano uno no está preparado, no estás preparado para que te critiquen lo que hiciste”.

Luego, en Twitter, el mismo candidato reafirmó que “pensé en renunciar a esto (la candidatura). Cada día le agradezco a mi hermana para recordarme que somos más que el daño que quisieron hacer, que no podía darme por vencido, y para que nunca más estas historias se normalicen”.