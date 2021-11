Senador Castro critica a la oposición por no apoyar extensión a la Ley de Riego

Este jueves el senador Juan Castro se refirió a la aprobación en el Senado de la idea de legislar el proyecto que modifica la Ley de Riego, para así extender su vigencia por 12 años.

En ese sentido el legislador explicó que esta norma “permite a todos los agricultores y asociaciones de regantes postular a los fondos del Estado para poder lograr mejoras y tecnificar el riego”.

Pese a esto el parlamentario aseguró que “el tema está muy complejo porque los senadores de izquierda no nos están apoyando y están haciendo un tremendo daño a lo que significa la agricultura”.

Respecto a las posturas que complicarían en una eventual aprobación, Castro explicó que “por una parte consideran que el plazo hasta 2033 es muy extenso y, por otro lado, aparecieron empresas como Concha y Toro y otras compañías de Juan Sutil que recibiendo beneficios de esta ley, y eso no les gusta mucho”

“A todos nosotros no nos gustan que esas grandes empresas postulen a estos fondos, pero eso no tiene nada que ver con lo bueno que es el poder ayudar a tecnificar”, remarcó el parlamentario en declaraciones a Senado TV.

“Parece que no todos los senadores entienden, que este es un tema que no tiene nada que ver con el cambio climático ni con la sequía, si no que tiene que ver con que debemos ser eficientes con la poco agua que tenemos para hacerla rendir y poder trabajar en el desarrollo de la Agricultura”, criticó Castro.

A su juicio, la explotación o desarrollo forestal con la sustentabilidad y productividad contrastan, ya que “a los senadores de Medio Ambiente les gusta mucho colocar dificultades al mundo agrícola”.

“La forestación ha sido un beneficio grande para sectores de secano. Si bien el agua es consumida por estos árboles también entregan un beneficio. Tampoco vamos a permitir que toda el agua tenga que llegar al mar”, concluyó el parlamentario.