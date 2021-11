Senadora Carolina Goic: “Aquí hay una fractura muy profunda en la DC y no podemos hacer como que no existe”

La senadora Carolina Goic (DC) ha sido víctima de amenazas luego de votar en contra del proyecto de cuarto retiro. En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la parlamentaria abordó al estado de la política y cómo esto también influye al interior de su mismo partido.

En cuanto al cuarto retiro, la senadora dijo que “entiendo que para mucha gente es atractivo tener recursos, pero también tiene un impacto negativo en los propios fondos de pensiones, en cómo aumenta la inflación, mira hoy día como hay un montón de gente que no es elegible para créditos hipotecarios”.

“Pero yo jamás pensé que íbamos llegar a este extremo. Uno puede en esto aceptar la crítica, la crítica pasada, hasta los insultos, si yo soy figura pública hace rato, uno sabe a lo que está expuesto, pero la amenaza no. Frente a eso, lo que he hecho es denunciar cada una de las que he recibido y espero que se investiguen. Están en la PDI. No podemos normalizar que alguien con pensar distinto tenga que verse enfrentado al temor“, dijo.

Consultada por la crítica de la candidata presidencial del partido, Yasna Provoste, quien dijo que “tampoco me pidan milagros respecto de aquellas personas con agenda propia”, Goic respondió que “yo no entiendo mucho ahí a qué se refiere con agenda propia, no es mi idea polemizar con la candidata, menos ahora. Creo que todos tenemos que concentrarnos en el buen resultado y el mejor resultado para el próximo 21 de noviembre. Pero aquí lo que me parece que es lo responsable, y podemos tener diferencias (…), es una mirada de país que pone también los efectos negativos y ponderarlos. En ese sentido es mi voto”.

Con respecto a su partido, la senadora dijo que “aquí hay una fractura muy profunda en la DC y que nosotros no podemos hacer como que no existe. Hoy día tenemos que concentrarnos en apoyar a todos nuestros candidatos, pero después de las elecciones nosotros tenemos que encerrarnos y mirarnos, y decir aquí hay un problema, hay una fractura profunda y cuál es el partido que queremos ser”.

“Yo soy partidaria que tengamos una DC que mira al siglo XXI, que supera esta dicotomía de la derecha e izquierda, que es capaz de abrir puertas y ventanas, que se moderniza. Lo que yo he visto en algunas expresiones al interior del partido están muy lejos de la palabra fraternidad que nos gusta usar a nosotros. No puede ser que en un partido porque piensas distinto entonces te anulo, te transformas en un enemigo. Eso es algo que tenemos que enfrentar. Así como también el cómo se reconstruye la institucionalidad interna, respecto cómo tomamos las decisiones. Eso quedó seriamente dañado y no podemos cerrar los ojos, hacer como que no pasó”, dijo.

Acusación constitucional contra el Presidente Piñera

“Es una atribución que tiene la Cámara de Diputados, una atribución fiscalizadora que la está ejerciendo, pero yo creo que en la forma es evidente que el Parlamento ha estado al debe. Lo que vimos en la Cámara, en muchos casos, es degradar la institucionalidad. En hacer muchas cosas un show mediático, en un tema que es muy serio”, dijo la senadora Goic.

En esa misma línea, señaló que “me parece que en esto hay que recuperar la forma, y que estén a la altura de lo que representamos en el Parlamento. Y eso lo digo respecto a todas las discusiones, no solamente en esto, sino que también en cómo hacemos muchas veces acusaciones muy livianas”.