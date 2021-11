Camila Vallejo y Karol Cariola desconocen declaración de respaldo a Nicaragua y se cuadran con Boric

Polémica ha causado una declaración firmada por el Partido Comunista, y otros movimientos de izquierda, en que criticaron al Gobierno chileno por desconocer las elecciones de Nicaragua, donde fue electo Daniel Ortega.

Uno de los primeros en mostrar su diferencia con el texto fue el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, apoyado por el PC. “En materia de relaciones internacionales, los disensos los zanja el Presidente de la República. Si hay disensos, se zanjan y los zanja el Presidente de la República, y mi compromiso con la democracia a nivel latinoamericano, internacional y en Chile es absoluto y total”, dijo este viernes.

“Por lo tanto, Nicaragua como todos los países de la región, pero ahora estamos hablando específicamente de Nicaragua, necesita democracia y no las elecciones fraudulentas que llevaron adelante Ortega y Murillo“, agregó.

“Yo valoro que el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, reconozca de manera explícita que cuando hay disensos en materia de políticas exteriores, lo zanja el Presidente de la República, que en este caso, si el pueblo de Chile lo tiene a bien, me tocaría ser a mí”, dijo.

Y además, Boric señaló que “lo he conversado con varios militantes del PC y están bastante sorprendidos porque esta no fue una declaración que se haya conversado al interior del partido, y no me cabe ninguna duda de que la mayoría de los compañeros y compañeras del PC no están de acuerdo con lo que se emitió”.

La sorpresa de Vallejo y Cariola

Esto último expresado por Boric fue respaldado por las declaraciones de las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola.

La primera dijo que “esta declaración no fue discutida ni resuelta por la dirección colectiva del partido. Condenamos las violaciones a los DD.HH. en Nicaragua, Chile y cualquier parte del mundo. Gabriel Boric será nuestro presidente y él será quien defina la política exterior del gobierno de Apruebo Dignidad”.

En tanto, Cariola manifestó que “ante la polémica sobre declaración de Nicaragua, no la conocía y personalmente no la adhiero. Tengo la convicción de que Gabriel Boric como futuro presidente tiene en sus manos la responsabilidad de llevar las relaciones internacionales del país y lo respaldaremos en ello”.

Una opinión diferente declaró el convención constitucional del partido, Hugo Gutiérrez, quien señaló que “es la declaración de un candidato que tiene su opinión, uno no puede objetarle su ejercicio de la libertad de expresión. Es su opinión, nosotros como PC tenemos otra, creo que no es correcto que este Gobierno haya señalado que en Nicaragua no había un proceso electoral correcto”.

“No lo veo como tensión, Boric tiene su opinión, el PC tiene su opinión, eso demuestra que somos partidos distintos. Pertenecemos a un movimiento distinto, que nos hemos unido y aliado justamente para encontrar puntos en común y eso se materializa en un programa de gobierno”, enfatizó, según consignó Emol.