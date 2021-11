“Eso demuestra lo ingobernable que sería Chile con Boric”: El recado de Sichel por la postura del PC sobre Nicaragua

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, emplazó a su contendor en las elecciones de noviembre, Gabriel Boric, por la polémica postura del Partido Comunista (PC) sobre las polémicas elecciones en Nicaragua.

Sichel declaró que “eso demuestra lo ingobernable que sería Chile con Boric, ese es el resumen en un día de por qué los que estén pensando en votar por Boric, yo creo que él es mucho más demócrata que su entorno, no va a poder gobernar. Ojo que es el dilema de la izquierda”.

“Pero además el accionista principal de esa coalición se llama PC, no es un accionista minoritario, es el que tiene más candidatos, más alcaldes, más parlamentarios. Y lo que tenemos es un PC que no solo no evolucionó como vimos en el mundo, sino que está en los 60″, afirmó el Independiente.

“Si defiende a Ortega, que compitió solo, tenía preso a la oposición, están todos los candidatos presos, va en su quinta reelección. Todavía tienes un PC en el fin del mundo que defiende esa autocracia mezclada con dictadura”, afirmó.

Continuando con su argumento, expresó que “Boric en vez de enfrentarse al PC, juega a esta idea de un Dios de dos caras, él es bueno y protege la democracia y condena, pero su partido principal no, por tanto, no es solo que va a ser ingobernable, sino que esa coalición no cree profundamente en los mínimos democráticos civilizatorios”.

El exministro realizó estas declaraciones durante un conversatorio de la Universidad del Desarrollo, y posteriormente ofreció un punto de prensa reafirmando sus dichos.

“En esto emplazo a Gabriel Boric a que me responda cómo va a gobernar, si él dice una cosa y su partido principal dice otra y qué va a hacer cuando sea Presidente, quién manda a quién (…) Parece ser que quién manda acá son los partidos y el PC respecto a la agenda internacional y eso va a ser una tragedia”, sostuvo Sichel.

Agencia Uno