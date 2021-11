Diputado González pide al Congreso legislar requerimientos de la Convención Constitucional

El Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo González (PPD), aseguró tener plena disposición a legislar sobre diversas materias que la Convención Constitucional hiciera llegar a la Mesa de la Corporación mediante un oficio firmado por Elisa Loncon y Jaime Bassa, para la correcta operatividad del reglamento recién aprobado.

Según el oficio, “la Convención estableció en sus artículos 37 y siguientes la realización de un plebiscito dirimente para decidir mediante el sufragio universal popular la inclusión en el nuevo texto constitucional de las normas constitucionales objeto de la convocatoria, de acuerdo a las reglas establecidas en ese reglamento. Al respecto, solicitamos que se impulsen y lleven adelante los cambios legales y constitucionales indispensables para que el plebiscito dirimente pueda realizarse en conformidad a lo establecido en dicho cuerpo reglamentario”.

Al respecto, Rodrigo González, mostró su total disposición a impulsar los plebiscitos dirimentes como también otros proyectos solicitados por la Convención para asegurar su correcto funcionamiento.

“Estamos completamente de acuerdo en que pueda legislarse sobre estas materias, lo importante es que salga adelante la Convención Constitucional y la nueva Constitución. La posibilidad de que la Cámara de Diputados pueda discutir sobre los plebiscitos dirimentes es algo que respaldo plenamente y sería necesario para facilitar el respeto a la soberanía popular, como también otras medidas prácticas que están proponiendo en que el Congreso contribuya y colabore con el desempeño de la Convención”.

Dentro de la solicitud firmada por Loncon y Bassa, también piden agilizar la tramitación de mociones sobre la vacancia de los convencionales constituyentes, consagrada en el artículo 24 del reglamento, generada por el caso de Rodrigo Rojas Vade. Al respecto, González, aseguró que pedirá a la Comisión de Constitución sean puestas en tabla lo antes posible.

“Al inicio de la Convención estuvimos dispuestos a entregar la sede de la Cámara en Santiago, dar apoyo técnico y de personal, y ahora no nos podemos quedar cortos, por tanto, pediré a la Comisión de Constitución que comience a discutir las dos iniciativas existentes sobre vacancia. Es absurdo lo que está ocurriendo, que no existan mecanismos de reemplazo, y esto lo hago extensivo al parlamento, donde también he presentado reformas constitucionales sobre renuncia al cargo, por tanto, es algo urgente que se debe discutir en nuestra institucionalidad” agregó González.

Finalmente, el Vicepresidente de la Cámara, se mostró favorable a que se realicen las reformas necesarias para “la declaración de uno o más feriados nacionales que faciliten la participación popular y la realización de Jornadas Nacionales de Deliberación” tal como se solicita en el oficio recibido.

