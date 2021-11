Senador Kenneth Pugh por voto electrónico: “En Chile todavía nos falta avanzar en la brecha digital”

Ad portas de una nueva elección presidencial y parlamentaria, nuevamente ha surgido la interrogante si es posible implementar el voto electrónico, especialmente, para facilitar el sufragio a quienes tienen dificultades para hacerlo de forma presencial. Son varios los países que han efectuado este sistema automatizado con bastante éxito, por lo que en Chile ya se debate si es conveniente su incorporación o no.

En este sentido, el senador Kenneth Pugh manifestó que “en Chile nos falta todavía avanzar en la brecha digital, hay una brecha gigantesca que quedó demostrada con la pandemia y sabemos bien dónde está, por lo que mientras no resolvamos estos problemas no vamos a poder instalar ni desplegar el voto electrónico”.

A lo anterior, agregó que “digitalizar es transformar personas, es que las personas entiendan sus derechos, sus deberes y tengan esa confianza digital, porque la ciudadanía esta acá con la duda de cómo van a confiar en algo que no se puede ver, actualmente los votos están en una urna transparente, se pueden observar y hay muchas instancias de control”.

Luego agregó que “no podemos avanzar en un voto electrónico, porque los más vulnerables que queremos que estén presentes no lo estarán, entonces hay una discriminación tremenda que tenemos que superar y para eso necesitamos más cultura, mas educación y más accesibilidad. Ese es el desafío y tienen que estar consagrados estos derechos en la nueva Constitución (…) porque si no alcanzamos a llegar a todo el universo nacional no se puede implementar”.

De acuerdo al más reciente estudio “Chilenografía”, de La Vulca Marketing, el 80% de los encuestados nacionales dijo que sí votaría de forma digital y remota si es que existiera la alternativa. En relación a esto el congresista comentó que “aunque tengas votaciones electrónicas puede ser que el candidato abstención siga ganando, porque a la larga es un tema de nuevos liderazgos políticos y esos liderazgos tienen que tener el tema de la tecnología como una prioridad. Es muy bueno tener nuevas herramientas digitales para que las personas puedan participar y avanzar en el ejercicio de una democracia cada vez mas digital”.

“Por lo pronto mi recomendación es que siga el método tradicional apoyándolo con los métodos tecnológicos, los datos se recogen y se transmiten digitalmente, por esto tenemos resultados tan rápidos a diferencia de otros países, pero el sistema completo tiene que madurar para avanzar hacia el voto digital”, culminó el senador Pugh.