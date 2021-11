Jackson responde a Provoste: Críticas al PC son “falta de memoria o una mirada muy corta y de desesperación”

El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, respondió a la candidata presidencial de Nuevo Trato Yasna Provoste por sus críticas Gabriel Boric por su alianza con el Partido Comunista.

En el programa Mesa Central de Canal 13 la senadora abordó el hecho de que militantes del Partido Comunista definieran las elecciones en Nicaragua, lo que generó ruido al interior de la candidatura de Boric, quien se desentendió de dicha declaración y condenó las violaciones a los derechos humanos y el encarcelamiento de los opositores en dicho país.

“Yo no lo catalogo de un error (del PC), porque a mi me parece que forma parte de una negación permanente cuando la violación a los Derechos Humanos se están arrasando en dictaduras de izquierda, hacer vista gorda”, dijo Provoste agregando que “el partido más poderoso (PC), que apoya al candidato de extrema izquierda, no cree en el respeto irrestricto en materia de Derechos Humanos”.

Más tarde, en el mismo especio estuvo en un contacto online el diputado Giorgio Jackson, quien aseveró que “la candidata Provoste gobernó con el PC durante cuatro años”.

Por lo mismo, señaló que “me parece que sus declaraciones demuestran falta de memoria o una mirada muy corta y de desesperación frente al proceso electoral que viene”.

Con todo, el parlamentario lamentó que “cuando uno mira los programas y puede ver importantes coincidencias entre quienes administraron durante mucho de los 30 años, que no sean capaces de poner el acento en cosas que nos pueden unir, porque es importante, acá el adversario que tenemos al frente de una ultraderecha que lo que pone en riesgo son valores muy sentidos en nuestra sociedad y amenaza con mayor conflictividad social”.