A Sala proyecto que permitirá teletrabajo a embarazadas durante alerta sanitaria

La Comisión de Trabajo y Previsión Social despachó a la Sala del Senado el proyecto de ley que permite el teletrabajo a mujeres embarazadas durante la vigencia de un estado de excepción constitucional o de una alerta sanitaria por causa de una epidemia o pandemia.

La moción modifica el Código del Trabajo para resguardar la salud de las mujeres trabajadoras que estén embarazadas, en caso de declararse un estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, o una alerta sanitaria, con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, en el territorio que se haya determinado, disponiendo la obligación del empleador de ofrecer la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, sin reducción de remuneraciones.

El proyecto fue patrocinado por los senadores Marcela Sabat, Isabel Allende, Carolina Goic, Adriana Muñoz y Ximena Rincón.

La iniciativa procura la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo sin reducción de remuneraciones y en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita y la trabajadora consienta en ello.

Por otra parte, si la naturaleza de las funciones de la trabajadora no es compatible con la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador, con acuerdo de ella y sin reducir sus remuneraciones, la destinará a labores que no requieran contacto con público o con terceros que no desempeñen funciones en el lugar de trabajo, siempre que ello sea posible y no importe menoscabo para la trabajadora.

Agencia Uno.